











Княгиня Шарлен уже несколько месяцев находится в Южной Африке, где проходит лечение после ЛОР-инфекции.

Жители Монако задаются вопросом: когда Княгиня Шарлен сможет вернуться? По словам Князя Альбера II, возвращение его супруги может состояться совсем скоро.

Государь заявил изданию Point de vue: «Княгиня Шарлен чувствует себя хорошо и находится в отличном расположении духа. Она вернется в Монако до Национального дня. Она скучает по детям, и дети скучают, мы все скучаем по ней».

Княгиня Шарлен перенесла еще одну операцию 8 октября. Она может вернуться в Монако до 19 ноября. Князь Альбер II надеется, что жена сможет сопровождать его во время визита в Дубай 13 ноября. Этот день будет посвящен Монако в рамках Всемирной выставки. При этом Государь уточнил, что решение о поездке Княгини Шарлен будет приниматься в последний момент.

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