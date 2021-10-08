











Начало продажи эксклюзивных монет вызвало ажиотаж, на сайте появилась очередь.

Коллекционные монеты достоинством в два евро продавались по цене 120 евро. Такова была стоимость монет, поступивших в продажу 6 октября в Музее марок и монет Монако. В честь десятилетия брака между Князем Альбером II и Княгиней Шарлен было отчеканено 15 000 монет.

На них изображены лица Княжеской пары, под которыми сделаны надписи «2011 Княжеский брак 2021» и «Монако».

Очередь на час

Коллекционеры с радостью встретили продажу монет. 15 000 монет стоимостью по 120 евро были распроданы за день. В конце дня доступ на сайт был затруднен, а очередь длилась до часа.

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