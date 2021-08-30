











Ассоциация Fight Aids Monaco (Борьба со СПИДом в Монако) получила монеты, собранные за последние 18 месяцев в четырех фонтанах, расположенных на площади Казино.

115 кг монет, или примерно 3500 евро. Это пожертвование Société des Bains de Mer (SBM) сделало в пользу ассоциации Fight Aids Monaco. Монеты были собраны в течение полутора лет в фонтанах курорта SBM Monte-Carlo.

Заместитель председателя совета директоров SBM Жан-Люк Биамонти (Jean-Luc Biamonti) рассказал, что общество решило пожертвовать собранные в фонтанах монеты на благотворительность. Выбор пал на Ассоциацию Принцессы Стефании. «Мы сказали, что пожертвуем монеты на благотворительность, и мы выбрали Fight Aids Monaco, потому что считаем это правильным», — сказал Биамонти в интервью Monaco Info. Пока неизвестно, как именно ассоциация использует эти средства.

Борьба с ВИЧ/СПИД

Ассоциация Fight Aids Monaco была основана в 2004 году Принцессой Стефанией. Организация поддерживает своих членов в повседневной жизни и проводит информационные кампании для широкой общественности.

16 сентября в Монако пройдет турнир по гольфу «Кубок Княгини Монако». Собранные средства будут переданы в помощь Фонду Княгини Шарлен и ассоциации Fight Aids Monaco.