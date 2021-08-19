











Отличная возможность сделать свой лучший удар перед одним из самых престижных зданий мира!

16 сентября в Монако пройдет турнир по гольфу «Кубок Княгини Монако». Соревнование проводится в пользу Фонда Княгини Шарлен и организации Fight Aids Monaco. Спонсором турнира выступает компания Monaco Asset Management.

18 команд по три игрока, включая знаменитостей, будут соревноваться в великолепной обстановке гольф-клуба Монте-Карло. Турнир пройдет в формате скрембл — этот динамичный формат учитывает достижения как команды, так и отдельных игроков.

Площадь Казино зарезервирована для турнира

В рамках турнира участники получат незабываемые впечатления. С 19.00 на площади Казино появится временное поле для гольфа. Игрокам лучше сосредоточиться, ведь они получат только один удар, который позволит выиграть ценные призы.

В 2019 году в мероприятии участвовали 18 команд. Тогда было собрано более 330 000 евро. Средства пошли на ремонт муниципального бассейна Княгини Шарлен в Ла-Тюрби, а также на уроки плаванья в средней школе Авуту Бреку в Гане, которая находится под патронажем фонда EDP Trust.