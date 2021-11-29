Предлагаем вашему вниманию три выставки, которые стоит посетить в ближайшее время.

«Artik Circle» на Espace 22. Ледяная красота Арктики в центре внимания. Фотограф Оливье Анриго (Olivier Anrigo) представляет результаты пятилетней работы по повышению осведомленности о богатстве полярных земель и о необходимости защитить их от глобального потепления. Эти впечатляющие снимки показывают роскошество и хрупкость Арктики и ее обитателей.

Выставка открыта до 25 февраля по адресу 24 boulevard d’Italie.

«Tremblements» в Новом Национальном Музее Монако. Выставка, проходящая на вилле «Палома», объединяет работы 17 современных художников: фотографии, скульптуры, видеоинсталляции, картины. «Tremblements» возвращает зрителей к вечному движению и изменениям, которые претерпевает наш мир и его сообщества.

Выставка открыта до 15 мая по адресу 56 Boulevard du Jardin Exotique.

«La montagne retrouvée» в Galerie des Pêcheurs. Эта выставка — дань уважения жителям долин, пострадавших от урагана «Алекс». Глава ассоциации Art Photo Monaco Жан-Пьер Дебернарди (Jean-Pierre Debernardi) потрясен последствиями разрушительного шторма, пронесшегося над долинами в октябре 2020 года. Он решил сфотографировать территории, чтобы показать впечатляющую стойкость природы как надежду для людей. Снимки были сделаны во время многочисленных прогулок по сельской местности.

Выставка открыта с 1 декабря по 2 января по адресу 4 avenue Saint-Martin.