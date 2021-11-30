Фестиваль Звезд в Монте-Карло официально завершился 27 ноября роскошным заключительным ужином в Казино.

Настоящий восторг для гурманов. С мая по ноябрь три дуэта шеф-поваров объединили свои таланты во время Фестиваля Звезд, организованного обществом SBM.

Кульминация мероприятия пришлась на 27 ноября. В зале «Médecin» Казино Монте-Карло прошел роскошный ужин из пяти блюд, знаменующий окончание гастрономического приключения. На ужине присутствовали Князь Альбер II и его племянник Луи Дюкруэ с супругой.

«Мобилизуя все свои ресурсы, SBM может наилучшим образом выполнить свою миссию: создавать великое искусство жизни, каждый раз изобретая его заново с помощью новых исключительных событий» Жан-Люк Биамонти, президент Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Меню, о котором можно мечтать

На церемонии присутствовали шесть поваров, отмеченных звездами Мишлен: Янник Аллено (Yannick Alléno), Франк Черутти (Franck Cerutti), Ален Дюкасс (Alain Ducasse), Манон Флери (Manon Fleury), Доминик Лори (Dominique Lory) и Марсель Равин (Marcel Ravin). Они приготовили свои фирменные блюда и дополнили их винами и закусками. Взгляните на меню:

Гамберони из Сан-Ремо с желе из мелкой каменной рыбы и икрой.

Яйцо Монте-Карло c белым трюфелем, маниоком и маракуйей.

Кружево из сквоша и цитрусовых, крем из воды цветов апельсина.

Фермерская телятина с черными трюфелями и лесными грибами.

Экстракт пихты в кофейном мороженом, пряные кристаллические чипсы и теплый шоколадный крем.

В знак окончания первого фестиваля Жан-Люк Биамонти (Jean-Luc Biamonti), президент SBM, торжественно открыл почетную доску с именами шести шеф-поваров. Уже известно, что второй Фестиваль Звезд пройдет в следующем году.