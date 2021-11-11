











5 ноября глава Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) Робер Офель (Robert Ophele) посетил Ассоциацию финансовой деятельности Монако (Association Monégasque des Activités Financières).

В штаб-квартире Ассоциации состоялся обед, после которого прошли дебаты о проблемах криптовалют и о текущем состоянии финансовой системы.

Специальным гостем Ассоциации финансовой деятельности Монако стал Робер Офеле, председатель Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции. Он рассказал о дигитализации активов и о необходимости регулирования криптовалют сначала на национальном, а после и на европейском уровне.

ICO — в центре закона «О развитии и трансформации предприятий»

«Дигитализация активов является основным источником инноваций», — напомнил Робер Офель. Глава финансового регулятора Франции упомянул о законе «О развитии и трансформации предприятий» (PACTE) от 2019 года, который создает основу для привлечения средств путем выпуска токенов (Initial Coin Offering, или ICO) и для надзора за поставщиками услуг цифровых активов (PSAN).

«Сегодня зарегистрировано 25 руководителей проектов (ICO, получивших визу), к концу года — 30», — сказал Робер Офель. Кибербезопасность и использование криптовалют должны контролироваться на международном уровне, поскольку речь идет обо всей цепочке участников глобальной финансовой сферы. Киберпреступники на фондовом рынке используют лазейки в правовой базе, которая все еще слишком расплывчата.

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