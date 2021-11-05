











Костюмы, тыквы и тематические блюда! Читатели Monaco Tribune ярко отпраздновали Хэллоуин. Мы делимся фотографиями, которые получили для конкурса.

Призраки, большие и маленькие

Дети и их родители нарядились в запоминающиеся костюмы, чтобы собирать угощения! Карин, Гаэль и Флоранс без колебаний решили поддержать эту традицию всей семьей. Устрашающие костюмы, кровавый грим, впечатляющие маски и декорации — здесь есть все, чтобы отметить Хэллоуин по всем стандартам!

© Карин Крин/Carine Kreen

© Гаэль Аброн/Gaelle Abron

© Флоранс Фарназ/Florence Farnaz

Ужасающие блюда

Тематика Хэллоуина захватила и кухни наших читателей. Тыквенный пирог Стефана, необычное апельсиновое печенье Мануэлы или кровавый аперитив Орели: каждый выбрал что-то свое. Одри поделилась фотографиями декораций своего стола с очень запоминающейся бутылкой, актуальной во время пандемии.

© Стефан Лобоно/Stéphane Lobono

© Мануэла Адриана /Manuela Adriana SG

© Орели Варитто/Aurélie Varitto

© Одри Пинко/Audrey Pinco

Тыквы повсюду

Главный символ Хэллоуина — это тыква! Наши читатели прислали фотографии искусно вырезанных тыкв. Элоди и Гаэль поделились своими фотографиями устрашающих фонарей ручной работы, а Мануэла выбрала оригинальный и смешной кадр.

© Элоди Феа/Elodie Fea

© Гаэль Аброн/Gaelle Abron

© Мануэла Адриана /Manuela Adriana SG

Четвероногие чудовища

Кто сказал, что Хэллоуин только для людей? Наши читатели отметили праздник вместе с питомцами. Клэр позировала в костюме вместе со своим чихуахуа, Карин в честь праздника одолжила своему французскому бульдогу необычный аксессуар. Надин сделала элегантное фото своей маленькой собачки с двумя тыквами.

© Клэр Хоуп Магги/Claire Hope Maggi

© Карин Крин/Carine Kreen

© Надин Уолтер/Nadine Walter

Победитель конкурса!

Победительницей этого конкурса стала Дина Швейц, которая на одном снимке показала костюм, грим и животных! Она провела Хэллоуин в компании двух своих собак, наряженных в костюмы.

© Дина Швейц/Dina Schweiz

Выбор был непростым, и вся редакция Monaco Tribune благодарит участников конкурса. А какую фотографию выбрали бы вы?