Костюмы, тыквы и тематические блюда! Читатели Monaco Tribune ярко отпраздновали Хэллоуин. Мы делимся фотографиями, которые получили для конкурса.
Призраки, большие и маленькие
Дети и их родители нарядились в запоминающиеся костюмы, чтобы собирать угощения! Карин, Гаэль и Флоранс без колебаний решили поддержать эту традицию всей семьей. Устрашающие костюмы, кровавый грим, впечатляющие маски и декорации — здесь есть все, чтобы отметить Хэллоуин по всем стандартам!
Ужасающие блюда
Тематика Хэллоуина захватила и кухни наших читателей. Тыквенный пирог Стефана, необычное апельсиновое печенье Мануэлы или кровавый аперитив Орели: каждый выбрал что-то свое. Одри поделилась фотографиями декораций своего стола с очень запоминающейся бутылкой, актуальной во время пандемии.
Тыквы повсюду
Главный символ Хэллоуина — это тыква! Наши читатели прислали фотографии искусно вырезанных тыкв. Элоди и Гаэль поделились своими фотографиями устрашающих фонарей ручной работы, а Мануэла выбрала оригинальный и смешной кадр.
Четвероногие чудовища
Кто сказал, что Хэллоуин только для людей? Наши читатели отметили праздник вместе с питомцами. Клэр позировала в костюме вместе со своим чихуахуа, Карин в честь праздника одолжила своему французскому бульдогу необычный аксессуар. Надин сделала элегантное фото своей маленькой собачки с двумя тыквами.
Победитель конкурса!
Победительницей этого конкурса стала Дина Швейц, которая на одном снимке показала костюм, грим и животных! Она провела Хэллоуин в компании двух своих собак, наряженных в костюмы.
Выбор был непростым, и вся редакция Monaco Tribune благодарит участников конкурса. А какую фотографию выбрали бы вы?