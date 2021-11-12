В свою первую годовщину радио Monaco Made in New-York открывает нью-йоркскую студию и радиостанцию «Radio Monaco 100% Mix DJ».

Прошел уже год с тех пор, как Радио Монако запустило станцию для 80 000 франкоговорящих жителей Нью-Йорка. Торжественное открытие студии в Вест-Виллидж состоится 12 ноября в 21.00. Вечер обещает быть ярким в студии в форме летающей тарелки до самой полуночи!

На открытии выступят артисты Жоаким Гарро (Joachim Garraud), Крис Уиллис (Chris Willis), Мириам Лав (Miriam Love), Джуниор Санчес (Junior Sanchez), DJ Miss Milan и многие другие. Мероприятие будет транслироваться на радиоканалах и в социальных сетях артистов.

Современное радио

Радио «Monaco Made in New York» можно слушать через приложения Apple и Android, на автомобильных системах Android и Apple Car, на телевизорах, подключенных к Android и Apple, а также на сайтах radio-monaco.com и radiomonaco.us.

Музыкальное радио Mix DJ, вещающее с полуночи до 6 утра, является единственной франкоязычной радиостанцией в Нью-Йорке. Оно дополняет программы, выпускаемые из Монако: Le Morning Made in NYC с Бенжамином Дюконже (Benjamin Ducongé), Натали Мише (Nathalie Michet) и Джулией Теставерде (Testaverde) с 6 до 9 утра и «Radio Monaco Feel Good» c Джулией Теставерде с 9 утра до полудня.