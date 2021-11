À l’occasion de son premier anniversaire, Radio Monaco Made in New-York inaugure son studio new-yorkais et la radio « Radio Monaco 100% Mix DJ ».

Un an déjà que Radio Monaco a lancé sa station à destination des 80 000 francophones qui habitent dans la Grande Pomme ! Le nouveau studio installé à West Village sera inauguré ce vendredi 12 novembre, à 21 heures. Un studio en forme de soucoupe volante, dans lequel la soirée battra son plein jusqu’à minuit.

Les artistes Joachim Garraud, Chris Willis, Miriam Love, Junior Sanchez, DJ Miss Milan et beaucoup d’autres se succèderont aux platines. L’évènement sera filmé et diffusé sur les canaux d’écoute de la radio et sur les réseaux sociaux des artistes.

Une radio 100% digitale

Radio Monaco Made in New York peut s’écouter via les applications Apple et Android, sur les systèmes embarqués dans les véhicules Android et Apple Car, sur les télévisions connectées Android et Apple TV et sur radio-monaco.com et radiomonaco.us.

La radio musicale mix DJ’s, diffusée de minuit à 6 heures du matin, est l’unique radio 100% francophone de New York. Elle complète les émissions réalisées depuis Monaco : « Le Morning Made in NYC » avec Benjamin Ducongé, Nathalie Michet et Giulia Testaverde, de 6 heures à 9 heures, et « Radio Monaco Feel Good » avec Giulia Testaverde, de 9 heures à midi.