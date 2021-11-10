











Самые важные новости за 10 ноября.

Третьи дозы вакцины против коронавируса доступны для всех. Правительство объявило, что третьи дозы вакцины против коронавируса теперь доступны всем лицам старше 18 лет. Граждане и жители Монако, завершившие курс вакцинации более шести месяцев назад, могут записаться на бустерную дозу на специальном веб-сайте или по телефону 92.05.55.00 (ежедневно с 8:00 до 20:00). Решение о массовой ревакцинации принято после соответствующей рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с целью повышения эффективности вакцин.

11 ноября почтовые отделения не будут работать. В четверг, 11 ноября, все почтовые отделения Княжества будут закрыты. Почта предупреждает, что в этот день не будут осуществляться доставка и прием почтовых отправлений. Во Франции 11 ноября — государственный праздник, знаменующий окончание Первой мировой войны (1914-1918).

Объявлен ВВП Монако в 2020 году. Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) обнародовал данные по ВВП в 2020 году. Он составил 5,97 миллиарда евро. По сравнению с 2019 годом, наблюдается снижение на 11,8%. В 2019 году ВВП составлял 6,60 млрд евро (без учета инфляции). Снижение в основном связано с влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.