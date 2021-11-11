











Архитектурное и дизайнерское бюро «Garbarino Interior Design» представляет выставку «Reiwa», посвященную японскому стилю.

Планируете изменить свой интерьер? Почему бы не остановиться на японском стиле? До 28 февраля в концептуальном магазине дизайна La Loggia by Garbarino проходит выставка «Reiwa», разработанная Дэвидом Гарбарино (David Garbarino) в партнерстве с Visionnaire Home Philosophy, Librairie Masséna и несколькими японскими мастерами.

При создании выставки «Reiwa» Дэвид Гарбарино черпал вдохновение из работ своего отца Адриано, который увлекался японским искусством. В переводе с японского название выставки означает «прекрасная гармония». Для дизайнера это стало возможностью изучить традиционные японские ремесла: начиная со Средних веков и до наших дней.

© ALAINDUPRAT

© ALAINDUPRAT

Доспехи самураев, ширмы, кимоно и шкатулки для письменных принадлежностей (судзури-бако). Японский стиль отличается деталями. Покупки завернут в «фуросики» — в специально сложенную ткань, что позволит избежать лишних отходов.

Посетить выставку и сделать покупки:

La Loggia by Garbarino

40 Boulevard des Moulins

98000 Монако