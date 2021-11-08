











Принцесса Стефания поговорила с изданием Monaco-Matin о защите животных.

15 ноября французские парламентарии будут голосовать по законопроекту о борьбе с жестоким обращением с животными. Помимо прочего, законопроект предлагает запретить цирковые выступления с животными, содержание китообразных в дельфинариях и продажу питомцев в зоомагазинах.

Что по этому поводу думает Принцесса Стефания, известная своей заботой о животных? Что касается цирковых представлений, почетный президент Всемирной цирковой федерации выступает за сохранение традиций. Эту позицию Принцесса Стефания еще раз подтвердила в комментарии для Monaco-Matin.

Мнение Принцессы Стефании

«Многие думают, что диких животных забрали из естественной среды обитания. Вовсе нет, это запрещено с 1950 года. Они родились в цирках, их кормили из бутылочки, их любили и баловали. (…) Зачем наказывать тех, кто хорошо выполняет свою работу и умеет это делать?», — сказала Принцесса Стефания.

По ее мнению, защитники животных борются не с теми. «В цирке мы дарим людям счастье, мы никого не обижаем, но они придираются к нам. В то время как охота с гончими, например, по-настоящему жестока по отношению к оленям, лошадям и собакам», — отметила Принцесса Стефания.

Однако она считает, что регулировать продажи домашних животных действительно нужно: «Животные — они как дети. Их нужно воспитывать. Это живое существо». «Это не айфон!», — подчеркнула свою позицию Принцесса Стефания.