Обе экспозиции представлены к показу до мая 2022.

Почему бы не воспользоваться периодом рождественских праздников для обогащения индивидуальной художественной культуры? В настоящий момент в Княжестве проходят две выставки: «Монако-Александрия, великий путь : мировые столицы и космополитический сюрреализм» («Monaco-Alexandrie, le grand détour — Villes-mondes et surréalisme cosmopolite») и «Потрясения — Последние приобретения Нового Национального Музея Монако» («Tremblements — Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco»). Обе выставки доступны для ознакомления в Новом Национальном Музее Монако (NMNM).

Первую можно посетить до 2 мая, в стенах Виллы Собер (Villa Sauber). Более 300 представленных экспонатов свидетельствуют о малоизвестной связи между Княжеством и египетским городом, образовавшейся в XX веке. Особо отмечены художники, философы, писатели, поэты и декораторы, «воплощающие желание выразить себя между двумя пластичными, трансграничными мирами, в обход нарастанию различных форм национализма и фашизма», а также личности женщин, роль которых была долгое время обесценена.

Вторая экспозиция будет открыта к посещению до 15 мая, в Вилле Палома (Villa Paloma). Она включает в себя произведения современного искусства от семнадцати ныне живущих художников двенадцати различных национальностей, в числе которых девять женщин. Видеоинсталляции, скульптуры, произведения живописи и фотографии, отвечающие определению мысли о потрясении, которая, согласно поэту Эдуару Глиссану (Édouard Glissant), «объединяет нас в нашей абсолютной разнородности, затягивая в вихрь сближения.»

Выставки открыты к посещению ежедневно, с 10 до 18 часов.

Бесплатный вход каждое воскресенье.