После площади имени Жозефины Бейкер и Оружейной площади редакция Monaco Tribune продолжает знакомить читателей с районами Княжества. В этом месяце мы отправимся в исторический центр Монако – le Rocher, чтобы открыть для себя улицу Эмиля де Лота с её средневековой атмосферой и богатой историей.

На узких и тесных улочках возвышаются величественные здания, переливающиеся теплыми оттенками, характерными для провансальской архитектуры. Вне всякого сомнения, мы находимся в исторической части Княжества – Монако-Вилль.

Здесь можно услышать монегасскую, итальянскую и французскую речь… На улочках оживленно беседуют владельцы магазинов и местные жители, обсуждая последний матч ФК Монако или нововведения в области здравоохранения. В этих краях царит атмосфера маленькой деревни.

Расположенная в самом сердце le Rocher, улица Эмиля де Лота — это оживленное место, богатое историей. Сегодня на улице, ранее известной как Rue des Briques (Кирпичная улица), находится мэрия Монако. Здесь, за маленькой дверью, скрывается музей Старого Монако (Musée du Vieux Monaco), а также задняя часть Собора Святого Николая, наряду с уютными террасами ресторанов, где можно отведать блюда местной кухни.

Пройдясь по старинной улице Эмиля де Лота от Княжеского Дворца на западе до площади Визитации на востоке, мы так и не нашли никаких упоминаний о личности господина де Лота. Однако ключ к разгадке все же есть – мэрия.

Кирпичная улица. Дата неизвестна © Collection Jean-Paul Bascoul

Карьера длиною в 40 лет

В действительности, Жак-Эмиль де Лот (Jacques-Émile de Loth) проработал в мэрии Монако на протяжении 40 лет. В течение 36 лет он работал заместителем мэра, а затем сам занимал эту должность с 1907 по 1911 год, с момента принятия новой Конституции, согласно которой в Княжестве произошла смена абсолютной монархии на конституционную.

Юрист по профессии, Эмиль де Лот был управляющим более чем в десятке монакских учреждений. За его плечами два Княжеских правления и впечатляющий послужной список – консул Туниса, а затем США в Монако, почетный председатель палаты адвокатов при Апелляционном суде, канцлер ордена Сен-Шарль…

Уроженец коммуны Кастеллан, что в Альпах Верхнего Прованса, со временем адвокат укоренился в Княжестве: после 60 лет проживания в Монако он получил монегасское гражданство в 1907 году по указу князя Альбера I.

В четверг 13 мая 1920 года жителям Монако пришла печальная весть о смерти Жака-Эмиля де Лота в возрасте 90 лет. На его отпевании в кафедральном соборе Луи Нотари (Louis Notari) произнес хвалебную речь в честь влиятельного деятеля политической сцены Монако.