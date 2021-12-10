В эту пятницу 10 декабря Княжеская чета празднует день рождения принца Жака и принцессы Габриэллы.

В Княжеском дворце сегодня праздник! В эту пятницу Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла отмечают со своим отцом, Князем Альбером II, свой седьмой день рождения. Их мама, Княгиня Шарлен, все еще находится в госпитале и не сможет быть с ними в этот особенный день.

Но даже вдали от дома Княгиня отметила это событие, поделившись фотографией близнецов на своей странице в Instagram. Они изображены в пижамах, окруженные воздушными шарами и собирающиеся задуть свечи на торте в форме цифры семь. Надпись гласит: «С днем рождения, мои малыши. Я благодарю Бога за то, что Он подарил мне таких замечательных детей. Я очень счастлива. Люблю вас, Мама».