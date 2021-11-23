Князь Альбер II поделился новостями о Княгине Шарлен в статье, опубликованной в журнале «People» ко Дню Князя.

Из-за многочисленных операций Княгиня Шарлен была вынуждена долгое время оставаться в Южной Африке. Княжеская семья стала предметом спекуляций в иностранной прессе.

Княгиня Шарлен вернулась в Монако 8 ноября, но вскоре покинула Княжеский дворец. Место ее пребывания не раскрывается. Князь Альбер II заявил журналу People: «Она поняла, что лучшее, что можно сделать — это отдохнуть и следовать протоколу лечения под наблюдением медиков. (…) Она поняла, что ей нужна помощь. (…) По соображениям конфиденциальности это происходит за пределами Монако».

Государь также пресек сплетни о своем браке. «Возможно, мне придется повторять это снова и снова, но происходящее не имеет никакой связи с нашими отношениями. Я хочу заявить предельно ясно: у нас нет проблем».

Рождественские фото Княжеской семьи, 2020 год © Эрик Матон / Княжеский дворец (Eric Mathon / Palais Princier)

«Я прошу всех оставить мою семью в покое на следующие несколько недель»

Князь Альбер II прояснил, что отсутствие Княгини не вызвано коронавирусом, раком или пластической операцией. «Очевидно, у операций, которые она перенесла в последние месяцы, есть последствия. Это один из факторов, остальное я пока не хочу комментировать. Могу сказать, что она очень устала: несколько дней плохо спала и мало ела. Она сильно похудела, что сделало ее уязвимой перед некоторыми болезнями», — добавил Государь.

В конце интервью Князь Альбер II призвал уважать частную жизнь Княжеской пары. «Шарлен никогда не говорила об этих проблемах, но, к сожалению, они есть. Нам нужно личное пространство и уединение, чтобы с ними справится. Я прошу всех понять это и оставить мою семью в покое на следующие несколько недель», — сказал Князь Монако.

Княгиня Шарлен не смогла присутствовать на мероприятиях по случаю Национального дня. Тем не менее, ее семья отдала ей дань уважения в праздничный день. Наследный Принц Жак и Принцесса Габриэлла держали рисунки с надписью «Мы скучаем по тебе, мама, мы любим тебя» во время традиционного приветствия с балкона Дворца. Князь Альбер II приложил руку к сердцу в знак уважения к своей жене.

© Княжеский дворец / Palais Princier

© Княжеский дворец / Palais Princier

Больше по теме: История и современность: Все, что нужно знать о Национальном дне Монако