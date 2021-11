Il Principe ha rilasciato le sue dichiarazioni alla rivista People, in un articolo pubblicato il 19 novembre, giorno della Festa Nazionale.

Dal suo soggiorno prolungato in Sudafrica a causa di diverse operazioni, la principessa e suo marito sono stati oggetto di speculazioni della stampa estera.

Rientrata a Monaco l’8 novembre, la Principessa ha lasciato il Palazzo del Principe poco dopo per recarsi in un luogo che resta confidenziale. Il Principe ha deciso così di placare le voci rilasciando un’intervista a People: “Sapeva che la cosa migliore da fare era riposare e seguire un vero trattamento medico. (…) Lei stessa si è resa conto di avere bisogno di aiuto.(…) Per ragioni di riservatezza, doveva farlo fuori Monaco”.

Il Sovrano ha anche voluto mettere a tacere i pettegolezzi sul loro matrimonio: “Probabilmente dovrò ripeterlo più volte, ma non ha niente a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia ben chiaro. Non ci sono problemi tra di noi”.

La Coppia Principesca e i loro bambini a Natale, 2020 – © Eric Mathon / Palais Princier

“Chiedo a tutti di lasciare tranquilla la mia famiglia nelle prossime settimane”.

Il principe Alberto ha anche voluto precisare che la Principessa non ha avuto il Covid-19 e che la sua assenza non è stata dovuta a un cancro o a un intervento di chirurgia plastica: “Ovviamente, le varie operazioni che ha subito negli ultimi mesi hanno avuto delle conseguenze. Questo è uno dei motivi, certo, ma per il momento preferisco non dire altro. Posso dire che era estremamente stanca: non ha dormito bene per diversi giorni e non ha nemmeno mangiato molto. Ha perso molto peso, il che l’ha resa più vulnerabile a certe malattie”.

L’intervista si è conclusa con un altro appello a rispettare la privacy del Principe e della Principessa: “Charlène non ha mai chiesto di avere questi problemi, ma purtroppo li ha, e abbiamo bisogno di spazio e privacy per affrontarli. Quindi chiedo a tutti comprensione e di lasciare tranquilla la mia famiglia per le prossime settimane”.

Assente alla Festa Nazionale il 19 novembre, la Principessa è stata ricordata dai suoi figli, durante il tradizionale saluto dal balcone del Palazzo. Il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella hanno mostrato dei disegni con la scritta:“Ci manchi mamma, ti vogliamo bene“. Anche il Principe Alberto II ha reso omaggio alla moglie mettendo una mano sul cuore.

© Palais Princier

© Palais Princier

>> LEGGI ANCHE: Fête du Prince: tutto quello che avete sempre voluto sapere sulla Festa Nazionale