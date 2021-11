Le Prince s’est exprimé dans le magazine People dans un article publié le 19 novembre dernier, jour de la Fête du Prince.

Depuis son séjour prolongé en Afrique du Sud à cause de ses multiples opérations, la Princesse et son époux font l’objet de spéculations dans la presse étrangère.

Rentrée à Monaco le 8 novembre dernier, la Princesse a quitté le Palais Princier peu après, pour un lieu gardé confidentiel. Le Prince a souhaité répondre dans les colonnes du magazine People : « Elle savait que la meilleure chose à faire était d’aller se reposer et de suivre un vrai traitement encadré médicalement. (…) Elle a réalisé elle-même qu’elle avait besoin d’aide. (…) Pour des raisons de confidentialité, ce devait être en-dehors de Monaco. »

Le Souverain a également tenu à couper court aux rumeurs sur son mariage : « Je vais sans doute devoir le répéter à plusieurs reprises, mais cela n’a rien à voir avec notre relation. Je veux que ce soit très clair. Il n’y a aucun problème entre nous. »

Le Couple Princier et leurs enfants à Noël, 2020 – © Eric Mathon / Palais Princier

« Je demande à chacun de laisser ma famille tranquille pour les prochaines semaines »

Le Prince Albert a également précisé que la Princesse n’était pas atteinte du Covid-19 et que son absence n’était liée ni à un cancer, ni à une opération de chirurgie esthétique : « évidemment, il y a eu des conséquences après les différentes opérations qu’elle a subies au cours des derniers mois. C’est bien entendu l’un des facteurs, mais pour l’instant je ne préfère pas me prononcer davantage. Je peux dire qu’elle a été extrêmement fatiguée : elle n’a pas bien dormi pendant plusieurs jours et n’a pas beaucoup mangé non plus. Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui l’a rendue plus fragile face à certaines maladies. »

L’interview s’est achevée sur un nouvel appel au respect de la vie privée du Couple Princier : « Charlène n’a jamais demandé à avoir ces problèmes, mais ils sont là, malheureusement, et nous avons besoin d’espace et d’intimité pour y faire face. Je demande donc à chacun de comprendre cela et de laisser ma famille tranquille pour les prochaines semaines. »

Absente pour la Fête du Prince le 19 novembre dernier, la Princesse a tout de même été honorée par ses enfants, lors du traditionnel salut depuis le balcon du Palais. Le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont brandi des dessins sur lesquels on pouvait lire : « Tu nous manques maman, nous t’aimons. » Le Prince Albert II a également mis la main sur son coeur, en hommage à son épouse.

© Palais Princier

© Palais Princier

