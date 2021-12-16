Вручение подарков состоялась в Почетном дворе Княжеского дворца.

В среду 15 декабря в Княжеском Дворце было время для развлечений! 727 юных монегасков в возрасте от 5 до 12 лет были приглашены на рождественскую елку в Почетном дворе для вручения праздничных подарков наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Близнецы раздали детям игрушки Playmobil и Lego, а также по пакету сладостей, поскольку сладкий стол пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, детей ожидала разнообразная развлекательная программа: жонглеры, эльфы-акробаты, пожиратель огня и даже сам Дед Мороз – и все это в окружении рождественских песен.

Принцесса Стефания и ее дети Луи Дюкрюэ (Louis Ducruet) и Камилла Готлиб (Camille Gottlieb) присутствовали на празднике. В силу государственных дел, Князь Альбер не смог посетить торжественное мероприятие. Княгиня Шарлен по-прежнему находится за пределами Княжества по состоянию здоровья.

© Eric Mathon — Frédéric Nebinger / Княжеский Дворец

© Eric Mathon — Frédéric Nebinger / Княжеский Дворец

© Eric Mathon — Frédéric Nebinger / Княжеский Дворец

© Eric Mathon — Frédéric Nebinger / Княжеский Дворец

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