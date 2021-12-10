10-12 декабря под шатром Фонвьей в 24-ый раз состоится распродажа «Braderie des Commerçants».

Это одно из главных событий предрождественского периода. Распродажа Braderie, организованная «Союзом торговцев и ремесленников Монако» (Union des Commerçants et Artisans de Monaco), предлагает множество товаров по сниженным ценам. Одежда, украшения, посуда, аксессуары и даже автомобили. Выбор поражает, хотя участников в этом году будет меньше из-за пандемии коронавируса.

В эти выходные пройдут флэш-распродажи, на которых можно купить товары престижных брендов с большой скидкой. Среди брендов — Noblesse Oblige, Garbarino Interior Design, Boutique ACM, Moghadam, Carlo Ramello и Toyota Lexus Monaco. На площадке также будет работать стенд Le Comptoir, предлагающий услуги общественного питания.

На месте можно поддержать две благотворительные организации Монако: SOS Futures Mères и AAEEIM.

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