Рождественский городок работает с 3 декабря по 2 января включительно. Темой этого года стало «Рождество в Канаде».

В этом году посетители Рождественского городка смогут насладиться прекрасными пейзажами и узнать больше о праздничных традициях Канады. Путешествие через Атлантику было выбрано в качестве темы для Рождественского городка, который в пятницу был открыт в присутствии Князя Альбера II. Это место создаст праздничное настроение у детей и взрослых: 20 палаток для гурманов, 17 точек продажи изделий народного промыслы, аттракционы для детей. Покататься на коньках можно будет до 27 февраля.

Какие ограничения действуют?

Рождественский городок принимает большое количество посетителей в ограниченном пространстве, поэтому здесь действуют некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Лица старше 16 лет должны предъявить санитарный пропуск. Все посетители старше 5 лет должны соблюдать масочный режим.

Специальные маты, расположенные в пяти точках входа в Рождественский городок, позволяют подсчитывать число посетителей в режиме реального времени. Как только максимальное количество посетителей будет достигнуто, вход временно приостановят.

Помимо этого, в Рождественском городке нельзя употреблять напитки и закуски на ходу. Чтобы полакомиться чуррос и согреться глинтвейном, посетителям придется сесть за один из столиков на фуд-корте.

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