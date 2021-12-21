По случаю традиционного зимнего коктейля, чествующего прибытие новых членов, Князь Альбер II, президент Яхт-клуба Монако, поощрил спортсменов, блестяще защитивших цвета клуба, вручив им награду YCM Awards 2021 – Trophée Credit Suisse.

Редакция Monaco Tribune отправилась на встречу с Бернаром д’Алессандри (Bernard d’Alessandri), секретарём и генеральным директором Клуба, который подвёл для нас итоги этого уникального года. Вице-президент и основатель Team Malizia, Пьер Казираги (Pierre Casiraghi) воспользовался предоставленным мероприятием случаем, чтобы объявить членам Клуба о строительстве Malizia III для Vendée Globe 2024.

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