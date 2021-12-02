Обзор основных новостей за 2 декабря.

Билеты на выставку «Top Marques» уже в продаже. Уже можно купить билеты на выставку «Top Marques», которая будет проходить 8-12 июня в Гримальди Форум. Ferrari, Aston Martin, Rolls Royce, Bentley. Автомобильные гиганты представят суперкары и гиперкары. На выставке можно будет увидеть продукцию брендов элитных часов и суперяхт. В этот раз не обойдется без сюрпризов: отдельный зал будет посвящен легендарным автомобилям 1950-1990-ых годов. На открытии выставки будет присутствовать Князь Альбер II, а гости смогут насладиться VIP-приемом с коктейлями. Цены: от 45 до 120 евро, 250 евро в день открытия.

Еще один рекорд электрического мотоцикла Voxan Wattman. Электробайк Venturi Voxan Wattman и его пилот Макс Бьяджи (Max Biaggi) снова побил мировой рекорд скорости в категории полузакрытых электромотоциклов весом менее 300 кг. 22 ноября на полосе Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида мотоцикл компании Жильдо Пастора (Gildo Pastor) достиг скорости в 455,737 км/ч (470,257 км/ч пиковой скорости).

Обучение маршалов ралли. Оргкомитет и корпус маршалов Автомобильного клуба Монако (ACM) 28 ноября собрались в шатре Фонвьей, чтобы подготовиться к ралли Монте-Карло. Мероприятие стартует менее чем через два месяца. Все участники встречи еще раз проверили свои навыки во время полномасштабного тренинга. На повестке дня также стояли санитарные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.