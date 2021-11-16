15 ноября бренд электромотоциклов Voxan представил новую версию своего рекордсмена Wattman.

Пиковая скорость в 408 километров в час: это один из 11 мировых рекордов, побитых электрическим мотоциклом Wattman в ноябре 2020 года на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шатору. Двухколесный мотоцикл, разработанный Жильдо Пастором (Gildo Pastor), президентом Venturi-Voxan, пилотировал итальянец Макс Бьяджи (Max Biaggi).

Компания Voxan обещала пойти еще дальше к концу 2021 года, облегчив мотоцикл, чтобы опуститься ниже отметки в 300 килограмм. Цель — еще больше увеличить скорость и конкурировать в более низкой весовой категории электромотоциклов.

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Усиленный аккумулятор и шины

Новый аккумулятор легче, но такой же мощный. Saft, французская дочерняя компания TotalEnergies, разработала модель, в которой используются аккумуляторы формата «pouch», обеспечивающие мощность, умноженную на 80 (по сравнению с 10 для стандартной батареи).

Новые характеристики этого усовершенствованного мотоцикла включают увеличенные размеры и шины Michelin, предназначенные для очень высоких скоростей. Теперь Wattman будет продолжать свои скоростные испытания на взлетно-посадочной полосе Space Florida в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Это идеальное место для того, чтобы дать мотоциклу возможность проявить себя всю свою мощь!