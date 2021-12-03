Наши рекомендации на 3-10 декабря.

Пятница, 3 декабря

Культурный выход

Президент ассоциации «Art Photo Monaco» Жан-Пьер Дебернарди (Jean-Pierre Debernardi) представляет выставку «Гора, открытая заново» (La montagne retrouvée) в Galerie des Pêcheurs. На выставке представлены фотографии долин, пострадавших от урагана «Алекс». Автор стремится показать стойкость природы и дать надежду людям.

«Гора, открытая заново»

Galerie des Pêcheurs

До 2 января 2022 года

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Суббота, 4 декабря

Красно-белые выходные

Красный и белый: это цвета Монако, а также Японии. Чай, сакэ и сакура — в центре внимания на выставке «Сделано в Японии», которая проходит в Гримальди-Форум.

«Сделано в Японии»

Grimaldi Forum – Diaghilev Sud Hall

3-5 декабря

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Воскресенье, 5 декабря

Подумайте над сокращением отходов

Воспользуйтесь свободным днем, чтобы составить план ежедневного сокращения отходов. Опыт читателей Monaco Tribune поможет вам: они поделились основными советами. Настоящий источник вдохновения!

Сократить отходы

Повседневная привычка

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Понедельник, 6 декабря

День красного носа

День красного носа в Монако проходит в 17-ый раз. Купите красный нос за 2 евро и прикрепите его на свой автомобиль, байк или скутер. Акция проводится в пользу ассоциации «Enfants de Frankie», которая помогает больным и нуждающимся детям в Монако и в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

День красного носа в Монако

Княжество Монако

6 декабря

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Вторник, 7 декабря

Сделайте рождественские покупки в Bazar Picco

Вслед за нашим журналистом Бенуа отправляйтесь в Bazar Picco, чтобы выбрать рождественские венки, сувениры и сантоны. Широкий ассортимент подойдет для украшения детских комнат и рождественских елей. Небольшой бонус для сантонов: они сделаны в Провансе.

Bazar Picco 22 Avenue Saint-Charles с понедельника по субботу Больше информации

Среда, 8 декабря

Шоу для детей

Дети могут окунуться в атмосферу «Щенячьего патруля» благодаря шоу, проходящему в Гримальди-Форум. Интерактивное приключение перенесет детей в знаковые места сериала: в Великую долину, Смотровую башню, на ферму мадам Юми, остров Сил и гору Джейка.

«Щенячий патруль»

Гримальди Форум

8 декабря, 14:30 и 17:00

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Четверг, 9 декабря

Время трюфелей

Их нашел Бриаторе! Белые трюфели Альбы, которые в этом году практически невозможно достать, прибыли в ресторан «Cipriani», принадлежащий Флавио Бриаторе. На радость гурманам!

Cipriani Monte Carlo

1 Avenue Princesse Grace

Каждый день, кроме вторника

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