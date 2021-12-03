Наши рекомендации на 3-10 декабря.
Пятница, 3 декабря
Культурный выход
Президент ассоциации «Art Photo Monaco» Жан-Пьер Дебернарди (Jean-Pierre Debernardi) представляет выставку «Гора, открытая заново» (La montagne retrouvée) в Galerie des Pêcheurs. На выставке представлены фотографии долин, пострадавших от урагана «Алекс». Автор стремится показать стойкость природы и дать надежду людям.
«Гора, открытая заново»
Galerie des Pêcheurs
До 2 января 2022 года
Суббота, 4 декабря
Красно-белые выходные
Красный и белый: это цвета Монако, а также Японии. Чай, сакэ и сакура — в центре внимания на выставке «Сделано в Японии», которая проходит в Гримальди-Форум.
«Сделано в Японии»
Grimaldi Forum – Diaghilev Sud Hall
3-5 декабря
Воскресенье, 5 декабря
Подумайте над сокращением отходов
Воспользуйтесь свободным днем, чтобы составить план ежедневного сокращения отходов. Опыт читателей Monaco Tribune поможет вам: они поделились основными советами. Настоящий источник вдохновения!
Сократить отходы
Повседневная привычка
Понедельник, 6 декабря
День красного носа
День красного носа в Монако проходит в 17-ый раз. Купите красный нос за 2 евро и прикрепите его на свой автомобиль, байк или скутер. Акция проводится в пользу ассоциации «Enfants de Frankie», которая помогает больным и нуждающимся детям в Монако и в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
День красного носа в Монако
Княжество Монако
6 декабря
Вторник, 7 декабря
Сделайте рождественские покупки в Bazar Picco
Вслед за нашим журналистом Бенуа отправляйтесь в Bazar Picco, чтобы выбрать рождественские венки, сувениры и сантоны. Широкий ассортимент подойдет для украшения детских комнат и рождественских елей. Небольшой бонус для сантонов: они сделаны в Провансе.
Bazar Picco 22 Avenue Saint-Charles с понедельника по субботу Больше информации
Среда, 8 декабря
Шоу для детей
Дети могут окунуться в атмосферу «Щенячьего патруля» благодаря шоу, проходящему в Гримальди-Форум. Интерактивное приключение перенесет детей в знаковые места сериала: в Великую долину, Смотровую башню, на ферму мадам Юми, остров Сил и гору Джейка.
«Щенячий патруль»
Гримальди Форум
8 декабря, 14:30 и 17:00
Четверг, 9 декабря
Время трюфелей
Их нашел Бриаторе! Белые трюфели Альбы, которые в этом году практически невозможно достать, прибыли в ресторан «Cipriani», принадлежащий Флавио Бриаторе. На радость гурманам!
Cipriani Monte Carlo
1 Avenue Princesse Grace
Каждый день, кроме вторника