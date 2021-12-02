В 45-ом выпуске журнала «Annales Monégasques» вышел «Обзор истории Монако»: это возможность узнать больше о Монако и об истории Княжеского дворца.

Идея рождественского подарка наверняка понравится ученым и любителям культуры. Издание «Annales Monégasques» представило содержание своего 45-го выпуска. Особое место занимает военная история и данные из ценных архивов Княжеского дворца.

В этом выпуске речь идет о военной карьере князя Оноре III во главе полка Монако во время войны за австрийское наследство. Особое внимание уделяется образу жизни солдат испанского гарнизона в Монако. В ранее неопубликованном свидетельстве рассказывается об изгнании испанского гарнизона из Княжества 17 ноября 1641 года.

Дань уважения прославленному мореплавателю

В преддверии столетия со дня смерти Князя Альбера I журнал «Annales monégasques» исследует его главную работу: «Карьера мореплавателя», опубликованную в 1902 году. Наконец, журнал рассказывает о портрете Жанны Гримальди Тривульче (Jeanne Grimaldi Trivulce), сестры Оноре II, о двух медалях, отчеканенных в Княжеском дворце в конце правления Князя Оноре V, и о библиотеке в замке Лихтенштейн, унаследованной от Принцессы Монако Флорестины (princesse Florestine de Monaco).

Стоимость: 30 евро (подписка на журнал дает доступ ко всем статьям онлайн с 1977 года по сниженной цене в 25 евро).