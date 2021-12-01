Египетский нападающий стал лауреатом 19-ой премии «Золотая бутса», присуждаемой лучшему игроку в возрасте до 28 лет. Он сменил Луку Модрича и Криштиану Роналду.

Лионель Месси получил свой седьмой «Золотой мяч» вечером 30 ноября. Тем временем Мохамед Салах добавил свое имя в список обладателей «Золотой бутсы». Имя игрока «Ливерпуля» прозвучало в одном ряду с Месси, Неймаром, Бензема, Левандовски, Кьеллини, Агуэро, Пике, Лукаку и Рамосом.

Салах, который отлично начал сезон в составе своего клуба (17 голов и семь передач в 18 матчах во всех соревнованиях), занял седьмое место в борьбе за «Золотой мяч», но теперь может похвастаться тем, что стал обладателем «Золотой бутсы».

Его отпечаток скоро появится на набережной чемпионов

Мохамед Салах присоединился к Баджо, Недведу, Шевченко, Роналдо, Дель Пьеро, Роберто Карлосу, Роналдиньо, Тотти, Гиггзу, Ибрагимовичу, Дрогба, Иньесте, Это’о, Буффону, Касильясу и Кавани, которые ранее получали эту награду.

29-летний египтянин заслужил право оставить свой отпечаток на знаменитой набережной чемпионов в Монако. В свою очередь, Паоло Мальдини получил награду «Golden Foot Legend Award».