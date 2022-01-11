В этом году исполняется 100 лет со дня открытия первого филиала международного банка Barclays на территории Княжества.

«Power of One Barclays» (Сила одного Barclays) – такова философия знаменитого британского банка, который стремится к всемирному масштабу. Основанный в 1690 году в Лондоне, Barclays Private Bank успешно развивался вплоть до открытия своего первого филиала в 1922 году в Монако. Это был первый частный иностранный банк, открывший свои двери в легендарном квартале Carré d’Or.

Прекрасная дань уважения монегасским клиентам

В своём официальном заявлении Жеральд Матье (Gérald Mathieu) – генеральный директор Barclays Monaco – выразил большое воодушевление по поводу этого юбилея: «На самом деле, эти 100 лет делают нас ещё моложе! Я хотел бы искренне поблагодарить местных жителей, наших клиентов и партнеров».

Кроме того, он добавил: «Сегодня Barclays Monaco процветает благодаря сотрудничеству с представителями местного населения в рамках реализации ключевых проектов, таких как Неделя океана в Монако (Monaco Ocean Week), которая направлена на повышение экоустойчивости на мировом уровне. Это лишь очередной пример нашего многолетнего вклада в поддержку интересов Княжества».

На протяжении всего 2022 года в честь столетнего юбилея будет проведен ряд мероприятий. С января этого года в офисах банка в Монако будет выставлена коллекция исторических ценностей Barclays. В частности, гости смогут полюбоваться золотым перстнем 1570 года, созданным Томасом Грешемом (Thomas Gresham) – банкиром королевы Елизаветы I.