Советы редакции: мероприятия в Монако в период с 28 января по 3 февраля.

Пятница 28 января

Воспользуйтесь последними днями сбора урожая горьких апельсинов, чтобы успеть получить свою долю до завершения кампании по раздаче. Ознакомьтесь с календарём сбора и раздачи по кварталам и участвуйте в нашем конкурсе, в рамках которого мы предлагаем вам поделиться своими лучшими рецептами кулинарных творений на основе горьких апельсинов.

Суббота 29 января

Начните выходные с новой выставки под названием «Bodily Abstractions / Fragmented Anatomies», открытой для посещения до 26 марта 2022 в галерее Hauser & Wirth. Эта экспозиция представляет собой разнообразие эстетических подходов и методов различных художников и их восприятие тела и анатомии человека во всей их сложности. Галерея открыта со вторника по субботу, с 10:00 до 18:00.

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Воскресенье 30 января

Разнообразьте воскресный день и посетите концерт классической музыки, где будут исполнены два произведения Моцарта (Mozart) под управлением японского дирижера Казуки Ямады (Kazuki Yamada) в Концертном зале Ренье III (Auditorium Rainier III) в 18:00.

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Понедельник 31 января

Фонд Принца Монако Пьера (Fondation Prince Pierre de Monaco) предлагает вашему вниманию лекцию кинорежиссёра Мии Хансен-Лёве (Mia Hansen-Løve), которая сосредоточится на проблеме кинематографического плана и подробно объяснит его важное значение при создании кинофильма. Организованная совместно с Мультимедийным Институтом Монако (Institut audiovisuel de Monaco), лекция начнётся в 18:30 в Театре Варьете (Théâtre des Variétés). Вход бесплатный.

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Вторник 1 февраля

В 20:00 в Театре Варьете вас ожидает показ португальского фильма «Аники-бобо» («Aniki Bóbó»), впервые вышедшего на экраны в 1942 году. Эта черно-белая кинокартина режиссёра Мануэла де Оливейры (Manoel de Oliveira) перенесёт вас на улицы Порто (Porto), где двое мальчиков сражаются за сердце красивой барышни.

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Среда 2 февраля

У вас есть возможность увидеть прибытие болидов в Порт Эркюль в завершение 24-го Исторического Ралли Монте-Карло! Автомобили, которые уже участвовали в гонках между 1955 и 1980 годами, приступят к финальному этапу соревнований. Однако придётся проснуться рано: предполагаемое время прибытия — 1:10 утра! А тем из вас, кто предпочитает поберечь силы, мы рекомендуем провести вторую половину дня в приготовлении блинов по случаю праздника Сретения.

Четверг 3 февраля

В Библиотеке Луи Нотари (Bibliothèque Louis Notari) вас ждёт киноконцерт от музыкального дуэта Ropoporose, где будет вживую исполнен саундтрек первого полнометражного фильма Джона Карпентера (John Carpenter) под названием «Тёмная звезда» («Dark Star»), вышедшего на экраны в 1974 году. Вы сможете заново открыть для себя пародийный научно-фантастический фильм под звуки поп-рока от Ropoporose, в 19:00. Вход бесплатный, но бронирование обязательно.

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