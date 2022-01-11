В течение всего января государственные садоводы будут бесплатно раздавать горькие апельсины в различных кварталах Монако.

Ежегодный сбор урожая плодов померанцевого дерева возвращается! Поклонникам этих горьких апельсинов красно-оранжевого цвета стоит отметить в календаре даты сбора и раздачи плодов в своём квартале.

В январе 2022 года садоводы Управления городского планирования (Direction de l’Aménagement Urbain (DAU) снова примутся за ежегодную обрезку померанцевых деревьев Монако. Княжество насчитывает более 500 деревьев этого вида, что составляет почти 11 тонн собираемых плодов в год! В прошлом году населению была бесплатно роздана тонна горьких апельсинов.

Календарь раздачи по кварталам

Если вы полны решимости получить свою долю трофея, мы предлагаем вашему вниманию календарь сбора и раздачи горьких апельсинов начала этого года:

— Квартал Кондамина (Condamine): rue Grimaldi с 9 по 21 января,

— Квартал Монегетти (Moneghetti): boulevard de Belgique с 17 по 28 января,

— Квартал Монте-Карло (Monte-Carlo): avenue de Grande-Bretagne с 24 по 28 января, boulevard de Suisse и boulevard d’Italie с 31 января по 4 февраля.

Замечательная возможность, чтобы приготовить варенье и ликёры на основе этого горького апельсина, являющегося гибридом помело (Citrus maxima) и мандарина (Citrus reticulata).