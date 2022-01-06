Советы редакции: мероприятия в Монако с 7 по 13 января.

Пятница, 7 января

В эту пятницу в 20:30 состоится концерт знаменитой певицы Карлы Бруни (Carla Bruni) в Монако, в Гримальди Форуме. Она представит свой новый альбом авторских песен, написанных в сотрудничестве с Каложеро (Calogero), Жюльеном Клером (Julien Clerc) и Мишелем Амстеллемом (Michel Amsellem). Вы еще можете забронировать несколько мест на сайте.

Суббота, 8 января

В Монако уже начался сезон распродаж! Это прекрасная возможность побаловать себя по выгодным ценам, а также поддержать местную экономику с помощью приложения Carlo. Благодаря более чем 300 магазинам-партнерам на территории Княжества вы обязательно найдете то, что ищете, при этом получая кэшбэк.

Воскресенье, 9 января

Почему бы не посвятить воскресенье посещению выставок в Новом Национальном Музее Монако? В настоящее время в виллах Собер и Палома проходят две уникальные выставки: «Монако–Александрия, великий путь» (Monaco-Alexandria, le grand détour) и «Потрясения» (Tremblements). Кроме того, по воскресеньям вход в музей бесплатный.

Понедельник, 10 января

Чтобы начать неделю с пользой, посетите конференцию на тему кубизма Монегасской Ассоциации Возрождения Искусств ( l’Association Monégasque pour la Connaissance des Arts), которая состоится в Театре Варьете в 18:30. Профессор и историк искусств Серж Лега (Serge Legat) расскажет о великих художниках этого направления, таких как Пабло Пикассо, Поль Сезанн и Жорж Брак.

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Вторник, 11 января

Даже если праздник Богоявления уже прошел, вы всегда можете побаловать себя парочкой угощений! Неважно, если вы уже успели его отведать в этом году, вы все еще можете купить традиционный пирог с миндальной пастой (galette des rois) в пекарнях Монако. Самое сложное – это выбрать: бриошь или франжипан?

Среда, 12 января

Театр Муз приглашает на представление детей в возрасте от 5 лет в 14:30. В программе: история принца, который не отличается ни красотой, ни силой, ни богатством; и решает встретиться с Мерлином – знаменитым волшебником – чтобы наконец-то стать настоящим прекрасным принцем. Но в этом заколдованном королевстве все идет не по плану…

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Четверг, 13 января

В заключение приведем следующие размышления: «Во что верить? Кому верить?» В четверг в 19:00 в Политехническом и гостиничном лицее состоятся Философские встречи Монако (Rencontres Philosophiques de Monaco) в присутствии Робера Мажиори (Robert Maggiori) – основателя философских встреч, философа Камиль Рикье (Camille Riquier) и социолога Лорана Кордонье (Laurent Cordonier). Втроем они будут рассуждать на тему веры, затрагивая вопросы религии, суеверий и доверия к окружающим.

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