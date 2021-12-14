С 2019 года кэшбэк-приложение Carlo, разработанное Антуаном Бари, способствует развитию местной экономики в Княжестве. И, как и в прошлом году, благодаря рождественским бонусам, выданным Княжеским правительством, владельцы магазинов в Монако существенно прибавляют в доходах в преддверии рождественских праздников.

На сегодняшний день на территории Монако приложением Carlo пользуются порядка 350 владельцев магазинов. Это превышает треть всех магазинов Монако, общее число которых составляет 900. «Каждую неделю к нам присоединяются в среднем два-три новых владельца магазинов, – делится Антуан Бари (Antoine Bahri), создавший приложение в 2019 году. – Наша цель – достичь пятиста новых пользователей среди представителей местной экономики в ближайшие сроки».

Все больше покупок совершается на территории Монако

Следует отметить, что с момента своего создания приложение Carlo, насчитывающее на сегодняшний день 24 000 пользователей, пользуется настоящим успехом на территории Княжества. На фоне пандемии коронавируса монакское кэшбэк-приложение и местная валюта позволили местным представителям малого бизнеса выстоять перед лицом крупных мировых концернов. Помимо оживления местной торговли, Carlo также поспособствовал привлечению потенциальных клиентов к совершению покупок в Монако, вместо привычных магазинов за территорией Княжества. Это в первую очередь касается граждан Франции и Италии, работающих в Монако, которые на протяжении последних двух лет совершают свои покупки на территории Княжества.

Приложение позволило нам привлечь новых клиентов, которые прежде к нам не приходили Клаудия Пиццути, менеджер ресторана Tre Scalini

Поэтому, как правило, в преддверии новогодних праздников местные владельцы магазинов невольно улыбаются при упоминании Carlo. «Приложение позволило нам привлечь новых клиентов, которые прежде к нам не приходили, – отмечает Клаудия Пиццути ( Claudia Pizzuti), менеджер ресторана Tre Scalini в порту Фонвьей. – Кроме того, это помогло нам прорекламировать заведение. Многие сотрудники обедают на территории Монако, а поскольку теперь они могут пользоваться скидками, это стало для них дополнительным бонусом».

Как рассказывал прошлой весной Антуан Бари, «за каждую покупку, совершенную с помощью приложения, владелец магазина отчисляет 10%: 5% начисляется на кэшбэк покупателя, 2% — другу, который посоветовал приложение, а оставшиеся 3% выделяются на финансирование стартапа. Таким образом, в результате этого 7% постоянно возвращаются в местную экономику».

© Carlo App

Правительство возобновляет выдачу рождественских бонусов через Carlo

Это стало настоящим глотком свежего воздуха для местных предпринимателей, которые в этом году вновь получили поддержку Правительства на Рождество. «В начале декабря Правительство возобновило прошлогоднюю кампанию, выплатив порядка 6 миллионов евро бонусными сертификатами государственным служащим, а также сотрудникам Больницы Княгини Грейс».

На протяжении многих лет мы стремились завоевать преданность наших клиентов. На сегодняшний день, благодаря приложению Carlo, нам это удалось Жан-Мишель Рамос, управляющий бутиков Hugo Boss и Tommy Hilfiger

Жан-Мишель Рамос ( Jean-Michel Ramos) – управляющий бутиков Hugo Boss и Tommy Hilfiger, который первым использовал Carlo в 2019 году – в восторге от приложения. «Это позволило привлечь госслужащих Монако, которые прежде совершали свои покупки за территорией Княжества, –с улыбкой делится он. – Теперь монегаски стали тратить в Монако. Это безусловно означает увеличение нашего оборота. На протяжении многих лет мы стремились завоевать преданность наших клиентов. На сегодняшний день, благодаря приложению Carlo, нам это удалось».

В свою очередь, Ален Латор (Alain Latore), управляющий магазином Les Capucines, охотно признает, что приложение увеличило его годовой оборот, хотя и подчеркивает, что с популярностью Carlo «доля пирога станет меньше». В особенности это заметно в период новогодних праздников. «Выплата бонусных премий от Правительства дает людям возможность заблаговременно приобрести рождественские подарки. Когда в этом году было решено возобновить эту кампанию, мы вздохнули с облегчением». Это лишний раз доказывает, что всего за несколько месяцев Carlo стал незаменимым подспорьем для местных предпринимателей.

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