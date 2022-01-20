Советы редакции: мероприятия в Монако в период с 21 по 27 января.

Пятница 21 января

Начните свои выходные с «Великолепной Габи» («Gaby la Magnifique»), музыкальной комедии в память о звезде марсельского мюзик-холла Габи Деслис (Gaby Deslys). Красочное шоу начнётся в Театре Муз (Théâtre des Muses) в 20:30.

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Суббота 22 января

В Концертном зале Ренье III (Auditorium Rainier III) в 20:00 вас ожидает концерт под названием «Поэт и Музыкант» («Le Poète et le Musicien»), во время которого немецкий баритон Маттиас Гёрне (Matthias Goerne), под управлением русского дирижера Станислава Кочановского (Stanislav Kochanovsky), исполнит произведения Дмитрия Шостаковича (Dmitri Chostakovitch) и Николая Римского-Корсакова (Nikolaï Rimsky-Korsakov).

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Воскресенье 23 января

У вас есть возможность увидеть финиш Ралли Монте-Карло! Болиды прибудут в 14:00 в Порт Эркюль (Port Hercule), где в 15:00 пройдёт церемония награждения победителей.

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Понедельник 24 января

Почему бы не начать новую неделю с лекции о месте женщины в искусстве? Историк искусств Камилла Морино (Camille Morineau) прочтёт доклад под названием «Другая сторона Луны» («L’autre moitié de la lune») в Театре Варьете (Théâtre des Variétés) в 18:30. Вход бесплатный, но предварительная запись обязательна.

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Вторник 25 января

В Театре Варьете в 20:00 пройдет кинопоказ канадской ленты 1962-го года «Pour la Suite du Monde» режиссёров Пьера Перро (Pierre Perrault) и Мишеля Бро (Michel Brault). В полнометражном художественном фильме, действие которого разворачивается в Канаде, на острове Л’Иль-о-Кудр (L’Isle-aux-Coudres), рассказывается о группе рыбаков, пытающихся возродить промысел морской свиньи, древний обычай, не соблюдающийся вот уже 50 лет.

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Среда 26 января

Из-за пандемии празднование Дня Святой Девоты и в этом году не сможет пройти в привычном формате. Тем не менее, с 17:30 станет возможным принять участие в мероприятии посредством трансляции на огромном экране, который будет установлен на пересечении бульвара Альбера I (boulevard Albert I) и улицы Принцессы Антуанетты (rue Princesse Antoinette).

Четверг 27 января

Воспользуйтесь праздничным и нерабочим днём, чтобы посетить Ботанический центр Экзотического Сада (Jardin Exotique)! Вход в Центр бесплатный и свободный. Он открыт с 8:30 до 15:30 и вмещает в себя 900м² теплиц, в которых вы познакомитесь с редкими и находящимися под угрозой исчезновения в природе растениями, как то некоторые кактусы и суккуленты.

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