Светлейший Князь выразил признательность медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов за их работу в условиях пандемии.

В этом году в новогодних поздравлениях князя Альбера II важную роль вновь сыграла тема коронавируса. В своей речи Князь отметил, что каждому из нас необходим перерыв, дабы восстановить свои силы и продолжить борьбу с пандемией.

Прежде всего, Светлейший Князь призвал население соблюдать меры профилактики и пройти курс вакцинации – «единственного по-настоящему эффективного способа борьбы» с коронавирусом. » Мы должны ответственно отнестись к борьбе с этой эпидемией».

«Я уверен, что если мы продолжим проявлять солидарность, то 2022 год станет еще одним шагом на пути к миру, который мы знали до ковида, однако более справедливому и гуманному», – произнес Князь, который также отдал должное работе медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, общественных учреждений и частных организаций в рамках борьбы с коронавирусом.

Среди прочих тем был затронут также экологический кризис, который является одним из главных приоритетов Князя и его Фонда. «Мы несем ответственность перед будущими поколениями, которые унаследуют от нас экономические, социальные и экологические условия, зависящие от наших нынешних действий».

В завершение Князь Альбер II поздравил всех от имени Княжеской семьи, заверив, что Княжество возьмет на себя ответственность и выполнит свои обязательства перед населением.