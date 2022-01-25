Этот Комитет будет отвечать за организацию мероприятий, запланированных в 2023 году по случаю столетия со дня рождения Князя.

Мемориальный Комитет в честь Князя Ренье III был создан суверенным указом, опубликованным в Бюллетене Монако 22 декабря. Комитет возглавит Принцесса Стефания, а в его состав войдут многие члены Княжеской Семьи. Принцесса Каролина (Princesse Caroline), Андреа Казираги (Andrea Casiraghi), Шарлотта Казираги (Charlotte Casiraghi), Пьер Казираги (Pierre Casiraghi), Принцесса Александра (Princesse Alexandra), Луи Дюкрюэ (Louis Ducruet), Полин Дюкрюэ (Pauline Ducruet) и Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) примут участие в работе Комитета.

В состав Комитета вошли также и другие видные монегаскские деятели, а именно Государственный Министр (Ministre d’Etat), Президент Национального Совета (Président du Conseil national), Советник Правительства-Министр Внутренних Дел (Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur), Мэр, Глава Департамента культуры (Directeur des Affaires Culturelles), Камергер Князя (Chambellan du Prince), Верховный главнокомандующий Правоохранительными органами (Commandant supérieur de la Force Publique), Глава Архива и Библиотеки Княжеского Дворца (Directeur des Archives et de la Bibliothèque de Notre Palais), Личный Секретарь Принцессы Стефании (Secrétaire Particulière de la Princesse Stéphanie), назначенный Секретарём Комитета Альбер Кроэзи (Albert Croesi) и Реми Роллан (Rémy Rolland).

В 2023 году исполнится сто лет со дня рождения Князя Ренье, появившегося на свет 31 мая 1923 года. По этому торжественному случаю Мемориальный Комитет возьмёт на себя разработку и организацию совокупности мероприятий, чествующих Князя. Прозванный «Князем-Строителем» («le Prince bâtisseur»), Князь Ренье III стоял у истоков множества строительных инициатив в Княжестве, в частности, создания кварталов Фонвьей и Ларвотто, возведённых на намывных территориях.