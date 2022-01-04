Как и каждый год, некоторые праздничные дни, попадающие на воскресенье, переносятся на понедельник.

Вместе с тремя дополнительными праздничными днями в сравнении с Францией, Монако в этом году насчитывает 14 нерабочих дней, включая перенос выходного в День труда и Рождества на понедельник:

Суббота 1 января : Новый год

: Новый год Четверг 27 января : День Святой Девоты

: День Святой Девоты Понедельник 18 апреля : Пасха

: Пасха Воскресенье 1 мая : День труда

: День труда Понедельник 2 мая : День труда

: День труда Четверг 26 мая : Вознесение

: Вознесение Понедельник 6 июня : День Святой Троицы

: День Святой Троицы Четверг 16 июня : Праздник Тела и Крови Христовых

: Праздник Тела и Крови Христовых Понедельник 15 августа : Успение

: Успение Вторник 1 ноября : День всех святых

: День всех святых Суббота 19 ноября : День Князя Монако

: День Князя Монако Четверг 8 декабря : Праздник Непорочного Зачатия

: Праздник Непорочного Зачатия Воскресенье 25 декабря : Рождество

: Рождество Понедельник 26 декабря: Праздник Рождества

Каковы различия по сравнению с Францией?

В первую очередь — перенос праздничных дней на понедельник. Если Новый год, 1 мая, Успение, День всех святых, День Князя Монако или Рождество попадают на воскресенье, то следующий за ним понедельник официально становится нерабочим днём. В таком случае, наёмный работник пользуется всё теми же правами, а именно: этот день будет ему оплачен в случае, если для сотрудника он нерабочий, и возмещен или компенсирован в случае рабочего дня.

Другое важное отличие касается самих праздничных дней. Даже если большинство из них являются общими с Францией, в Монако, кроме того, отмечается День Святой Девоты 27 января, в честь святой покровительницы Княжества, до смерти замученной в IV веке. А также Праздник Тела и Крови Христовых, ежегодно отмечаемый в четверг после воскресенья Святой Троицы, то есть на 60-й день после Пасхи. Этот праздник отмечается в память об установлении таинства Евхаристии.

Что касается Дня Князя Монако, этот праздник отмечается 19 ноября, в честь Суверенного Князя. Наконец, 8 декабря посвящено Празднику Непорочного Зачатия: в этот день, в 1854 году, папа Римский Пий IX провозгласил догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии.

Вместе с тем, Франция также насчитывает праздничные и нерабочие дни, которые не отмечаются в Монако: День Победы 8 мая 1945 года, Национальный праздник – 14 июля и Компьенское перемирие 11 ноября 1918 года.