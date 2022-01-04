Как и каждый год, некоторые праздничные дни, попадающие на воскресенье, переносятся на понедельник.
Вместе с тремя дополнительными праздничными днями в сравнении с Францией, Монако в этом году насчитывает 14 нерабочих дней, включая перенос выходного в День труда и Рождества на понедельник:
- Суббота 1 января: Новый год
- Четверг 27 января: День Святой Девоты
- Понедельник 18 апреля: Пасха
- Воскресенье 1 мая: День труда
- Понедельник 2 мая: День труда
- Четверг 26 мая: Вознесение
- Понедельник 6 июня: День Святой Троицы
- Четверг 16 июня: Праздник Тела и Крови Христовых
- Понедельник 15 августа: Успение
- Вторник 1 ноября: День всех святых
- Суббота 19 ноября: День Князя Монако
- Четверг 8 декабря: Праздник Непорочного Зачатия
- Воскресенье 25 декабря: Рождество
- Понедельник 26 декабря: Праздник Рождества
Каковы различия по сравнению с Францией?
В первую очередь — перенос праздничных дней на понедельник. Если Новый год, 1 мая, Успение, День всех святых, День Князя Монако или Рождество попадают на воскресенье, то следующий за ним понедельник официально становится нерабочим днём. В таком случае, наёмный работник пользуется всё теми же правами, а именно: этот день будет ему оплачен в случае, если для сотрудника он нерабочий, и возмещен или компенсирован в случае рабочего дня.
Другое важное отличие касается самих праздничных дней. Даже если большинство из них являются общими с Францией, в Монако, кроме того, отмечается День Святой Девоты 27 января, в честь святой покровительницы Княжества, до смерти замученной в IV веке. А также Праздник Тела и Крови Христовых, ежегодно отмечаемый в четверг после воскресенья Святой Троицы, то есть на 60-й день после Пасхи. Этот праздник отмечается в память об установлении таинства Евхаристии.
Что касается Дня Князя Монако, этот праздник отмечается 19 ноября, в честь Суверенного Князя. Наконец, 8 декабря посвящено Празднику Непорочного Зачатия: в этот день, в 1854 году, папа Римский Пий IX провозгласил догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии.
Вместе с тем, Франция также насчитывает праздничные и нерабочие дни, которые не отмечаются в Монако: День Победы 8 мая 1945 года, Национальный праздник – 14 июля и Компьенское перемирие 11 ноября 1918 года.