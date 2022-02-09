В апреле конкурс Superyacht Chef Competition возвращается с уникальным кулинарным состязанием.

Девять кандидатов, но один победитель. 7 апреля Яхт-клуб Монако объединит усилия с компанией Bluewater в рамках деятельности своего учебного центра «La Belle Classe Academy», посвященного профессионалам яхтенной индустрии.

По этому случаю, в уникальном кулинарном конкурсе встретятся девять знаменитых шеф-поваров из разных стран мира, работа которых будет оценена не менее выдающимся жюри. Его возглавит Гийом Гомез (Guillaume Gomez), Посол французской гастрономии (Ambassadeur de la gastronomie française), член ассоциации Последователей Огюста Эскофье (Disciples d’Auguste Escoffier) и бывший шеф-повар Елисейского дворца. Курировать конкурс будет Жоэль Гаро (Joël Garault), президент монегаскской ассоциации «Goûts et Saveurs».

Штраф за пищевое расточительство

Принцип прост: каждый участник должен будет создать свой собственный набор из тайной корзины, состоящей, по большей части, из сезонных морепродуктов. Конкурс пройдёт в три раунда, по сорок минут каждый. Одно важное нововведение: впервые будет учитываться критерий пищевого расточительства и применяться штраф, если какой-либо ингредиент из корзины не будет использован при приготовлении блюд.

В состав жюри войдут и другие выдающиеся деятели высокой кухни, такие как Николя Бенуа (Nicolas Benoit), в 2015 году получивший звание «Meilleur Ouvrier de France» в категории «гастрономическая кухня», Николя Саль (Nicolas Sale), возглавляющий два ресторана, получившие звёзды «Мишлен» (Michelin) или же Дидье Аньес (Didier Anies), исполнительный шеф-повар ресторана «Château de la Tour» в Каннах.

Наконец, конкурс будет проходить в неординарных интерьерах: кандидаты взойдут на борт суперъяхт длиной более 40 метров. Так, профессионалы яхтенной индустрии, которая в Княжестве насчитывает более 250 компаний, окажутся в центре всеобщего внимания. Регистрация уже открыта.