Выставка потрясающих снимков словацкого фотографа Филипа Кулисева (Filip Kulisev) на ограде сада.

Продемонстрировать красоту природы и привлечь внимание к проблемам окружающей среды — такова задача экспозиции «Polar Planet», представленной публике Фондом Князя Альбера II. 40 снимков фотографа Филипа Кулисева будут доступны для ознакомления до 28 февраля.

«Несмотря на тяжелые условия, холод и отсутствие комфорта, я очень люблю полярные регионы нашей планеты. Это потрясающе – иметь возможность фотографировать собравшихся в одном месте в Южной Георгии сотни тысяч пингвинов или же белых медведей, плавающих на айсбергах в поисках пропитания» — поделился фотохудожник, основатель сайта Amazing Planet.

© Фонд Князя Альбера II

Автор более 200 проведённых по всему миру выставок, Филип Кулисев одновременно прославляет скрытые красоты нашей планеты и показывает чрезвычайную важность её сохранения, начиная с полярных регионов, защита которых является одной из главнейших миссий Фонда Князя Альбера II.