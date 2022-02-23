Автомобильный Клуб Монако (ACM) приглашает добровольцев, желающих поучаствовать в организации всемирно известных соревнований.

Хотите принять участие в обеспечении безопасности и проведения 5-го е-При Монако (5è Monaco E-Prix) 30 апреля, 13-го Исторического Гран-при Монако (13è Grand Prix de Monaco Historique) с 13 по 15 мая и 79-го Гран-при Монако Формула-1 (79è Grand Prix de Monaco Formule 1) с 26 по 29 мая? Мы расскажем, как подать заявку и получить место контролёра (билеты, информация, клиенты…) или же стюарда.

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Каковы условия?

Требуются кандидаты в возрасте от 18 до 60 лет, в хорошей физической форме, говорящие и понимающие по-французски, прописанные в Княжестве или в приграничных городах и обладающие действительным вакцинальным пропуском.

Подавая заявку, вы обязуетесь вести себя корректно и вежливо, присутствовать на рабочем месте в течение каждого дня, выбранного вами для участия, носить полную экипировку контролёров и/или стюардов (сигнальный жилет 2022, кепку с логотипом ACM, беруши, маску).

Вас заинтересовало это предложение? Вы можете подать заявку онлайн, на официальном сайте Автомобильного Клуба Монако.

Даже если участие добровольцев в мероприятии не оплачивается, ACM берёт на себя расходы на проезд и еду.