Откройте для себя бесплатные мероприятия Фестиваля, среди которых – концерты, лекции и постоянная выставка.

Вы полагали, что невозможно бесплатно насладиться программой Весеннего фестиваля искусств Монте-Карло (Printemps des Arts de Monte-Carlo)? Мы уверяем вас, что это не так! Даже если вход на большинство концертов, действительно, платный, Фестиваль также предлагает серию мероприятий, открытых для всех.

Концерты и мастер-классы

© Alain Hanel 2019

Понедельник 14 марта: Мастер-Класс Жана-Эффлама Бавузе (Jean-Efflam Bavouzet), фортепиано.

Культурный Центр имени Наследного Принца Жака (Centre culturel Prince Jacques), Beausoleil, 10:00 / 13:00, забронировать.

Суббота 19 марта: Концерт «Карт-бланш Консерваториям» («Carte Blanche aux Conservatoires»). На сцену поднимутся молодые музыканты Академии имени Князя Монако Ренье III (Académie Rainier III de Monaco) и местных консерваторий, чтобы исполнить произведения Дебюсси (Debussy), Брамса (Brahms), Моцарта (Mozart) или же Рахманинова (Rachmaninov).

Концертный зал Auditorium Rainier III, 15:00, забронировать.

Суббота 26 марта: Мастер-Класс Вардана Мамиконяна (Vardan Mamikonian), фортепиано.

Региональная Консерватория Ниццы (Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice), 10:00, забронировать.

Суббота 2 апреля: Мастер-Класс Эмманюэля Кёрта (Emmanuel Curt), ударные.

Региональная Консерватория Ниццы (Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice), 10:00, забронировать.

Постоянная выставка

© Sergei Parajanov, I Sold the Dacha. 1985

Выставка работ Сергея Параджанова (Sergei Parajanov): поскольку искусство далеко не ограничивается музыкой, в этом году Фестиваль чествует армянского кинорежиссера посвященной ему выставкой. Она будет торжественно открыта 26 марта в Опере Монте-Карло (Opéra de Monte-Carlo), но уже сейчас доступна к посещению в Атриуме (Atrium). Вы сможете познакомиться с обширной коллекцией коллажей, инсталляций и эскизов художника, предоставленной Музеем Сергея Параджанова (Musée Sergei Parajanov).

Дополнительная информация

Лекции и круглые столы

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Любовь к музыке питается также и её пониманием. Именно поэтому программа Фестиваля предлагает абсолютно бесплатный цикл круглых столов, лекций и конференций.

Пятница 11 марта: «Большая галерея стилистической эволюции» («La grande galerie de l’évolution stylistique»), при участии историка Элизабет Бриссон (Elisabeth Brisson), художественного руководителя Фестиваля Брюно Мантовани (Bruno Mantovani) и музыковеда Эмманюэля Рэбеля (Emmanuel Reibel). Модератором выступит музыковед Тристан Лабуре (Tristan Labouret).

Клуб Иностранных Резидентов Монако (Club des Résidents Étrangers de Monaco), 18:30, забронировать.

Суббота 12 марта: «Клод Дебюсси на фортепиано: пресечь или увековечить?» («Claude Debussy au piano : rompre ou perpétuer?»), от музыковеда Реми Кампоса (Rémy Campos).

Океанографический музей (Musée Océanographique), 18:30, забронировать.

Четверг 17 марта: Встреча с композитором Яном Марешем (Yan Maresz). Модератор – музыковед Тристан Лабуре.

Океанографический музей, 18:30, забронировать.

Пятница 18 марта: Встреча с органистом Эриком Лёбраном (Éric Lebrun) под названием «Орган Иоганна Себастьяна Баха» («L’orgue de Johann Sebastian Bach»). Модератор – музыковед Тристан Лабуре.

Церковь Святого Сердца (Église du Sacré-Cœur), 18:30, забронировать.

Суббота 19 марта: «Струнный квартет: написание и практика» («Le quatuor à cordes, écriture et pratique»), при участии членов Quatuor Voce, музыковеда Стефана Гольде (Stéphane Goldet) и художественного руководителя Фестиваля Брюно Мантовани. Модератор – музыковед Тристан Лабуре.

Hôtel Hermitage, Salon Belle Époque, 18:30, забронировать.

Четверг 24 марта: Встреча с композитором Бастьеном Давидом (Bastien David). Модератор – музыковед Тристан Лабуре.

Театр Варьете (Théâtre des Variétés), 18:30, забронировать.

Пятница 25 марта: Встреча с Анаит Микаелян (Anahit Mikayelyan) из Музея Сергея Параджанова и композитором Мишелем Петросяном (Michel Petrossian), под названием «Армянский фольклор и ученое искусство». Модератор – музыковед Тристан Лабуре.

One Monte-Carlo, Амфитеатр, 18:30, забронировать.

Четверг 31 марта: «Красный век: советские музыканты перед лицом власти» («Le siècle rouge : les musiciens soviétiques face au pouvoir»), при участии музыковеда Шарлотты Жино-Сласик (Charlotte Ginot-Slacik) и художественного руководителя Фестиваля Брюно Мантовани.

Кафе Цирка Монте-Карло (Café du Cirque de Monte-Carlo), 18:30, забронировать.

Обращаем ваше внимание, что билеты на большинство платных мероприятий предлагаются по низким ценым, благодаря льготным тарифам. Вы можете посетить, к примеру, концерт Quatuor Voce 19 и 20 марта, показ кинокартины Сергея Параджанова «Цвет граната» («Couleur de la Grenade») 26 марта или же концерт для всей семьи «Pierre et le Loup…et le Jazz !» 2 апреля. Стоит также отметить, что 3 апреля Филармонический Оркестр Монте-Карло (Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo) завершит Фестиваль исполнением произведений Бетховена (Beethoven), Дютийё (Dutilleux) и Шостаковича (Chostakovitch).

Информация и бронирование.