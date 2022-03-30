Столкнувшись с угрозой применения Россией ядерного оружия в войне с Украиной, многие устремились в аптеки, чтобы запастись йодом без рецепта, эффективность которого не подтверждена. Пояснения.

Все стремятся заполучить его. Но почему? Йод, необходимый для нормального функционирования щитовидной железы, является эффективным профилактическим средством для защиты здоровья населения, подверженного воздействию ядерной энергии. Так, йод стал широко востребованным товаром для людей, обеспокоенных развернувшимися военными действиями в Украине.

Эти дозировки не представляют никакого интереса, разве что нарушают работу щитовидной железы Кристоф Жинбер, управляющий Международной аптекой

В последние недели в аптеках некоторых районов Монако наблюдается рост продаж йода. Это касается аптеки Ferry на улице Гримальди (rue Grimaldi). «Обычно мы продаём очень мало йода, но в последнее время – каждый день», — делится Стефани (Stéphanie). Это подтверждает Кристоф Жинбер (Christophe Ginbert), управляющий Международной аптекой, также расположенной на улице Гримальди.

«Мы наблюдали повышение спроса, особенно в первую неделю военного конфликта, когда пострадала атомная станция, но мы никогда не советовали людям принимать эти пищевые добавки, так как в настоящее время в этом нет необходимости», — говорит он. – Эти дозировки не представляют никакого интереса, разве что нарушают работу щитовидной железы.»

Добавки к пище с минимальными дозами

Действительно, в Монако, как во Франции, запасы йода ограничены для распространения, и только Княжеское Правительство вправе распределять их в случае возникновения серьёзной опасности. «Мы продаём только микроэлементы на основе йода, часто в виде пищевых добавок, — объясняет Жан-Люк Бюгэн (Jean-Luc Bughin), управляющий аптекой Bughin на бульваре Принцессы Шарлотты (boulevard Princesse Charlotte). – Мы предупреждаем клиентов, что эффективным в препарате является лишь активное вещество, но некоторые придерживаются другого мнения».

Как и обычно, мы продаём заменители, но их покупают особенно те, кто, в целях предосторожности, преувеличивают минимальный риск Антуан из аптеки du Rocher

Йод естественным образом присутствует в дарах моря / Unsplash

Спрос на йод, однако, не затронул Центральную аптеку (pharmacie Centrale) и аптеку du Rocher. «Мы не констатировали никакой разницы по сравнению с привычными обращениями. – уверяет провизор Центральной аптеки. «И мы тоже нет. – продолжает Антуан (Antoine) из аптеки du Rocher. – Как и обычно, мы продаём заменители, но их покупают особенно те, кто, в целях предосторожности, преувеличивают минимальный риск.»

Таким образом, таблетки йода оказываются бесполезными в целях профилактики и могут даже подвергнуть организм риску в случае чрезмерного употребления. Франция, к сведению, отправила в Украину «различные медикаменты», и в их числе – йод, на случай риска возникновения радиационной аварии во время вооруженных конфликтов с российской армией.