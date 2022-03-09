Каждое воскресенье, с 13 марта по 8 мая, насладитесь вкусным бранчем от шеф-повара Марселя Равина в ресторане Blue Bay отеля Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Приближаются теплые весенние дни. А весна означает Sunday Rose Brunch (англ. Воскресный бранч с розами) в Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. По этому случаю шеф-повар Марсель Равен представляет новый гастрономический бранч в розовом цвете в ресторане Blue Bay.

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Весна уже пришла в отель Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Эфемерная цветочная лавка, представленная флористом Станисласом Дюкре (Stanislas Ducreux), уже заработала во внутреннем дворике отеля. Здесь также вы найдете и кэнди-бар со сладкой ватой и различными весенними сладостями.

Уникальный опыт, который порадует ваши вкусовые рецепторы!

Практическая информация:

Стоимость: 125 евро

Бронирование столиков по телефону: +377 98 06 03 60