С начала этого года компания Société des Bains de Mer предлагает разнообразный и заманчивый выбор блюд в сети своих ресторанов.

Пусть ваш 2022 год начнется прекрасно… начиная с вашей тарелки! SBM продолжает радовать монегасков своими гастрономическими предложениями. Идеальное меню одного дня для гурманов:

Начните с изысканного бранча, например, с роскошного шведского стола в Hôtel Hermitage Monte-Carlo или в шикарном ресторане Café de Paris Monte-Carlo. Для тех, кто жаждет продолжения банкета, отель Monte-Carlo Bay Hotel & Resort организует бранч с шампанским «Champagne Brunch Party»!

На обед поддайтесь соблазну и отведайте изысканное меню от шеф-повара Доминика Лори (Dominique Lory) в ресторане Louis XV – Alain Ducasse. В этом ресторане готовят исключительные сорта мяса, бесподобную рыбу и овощи местного производства, а к ним подаются тщательно подобранные сомелье вина. Желаете устроить себе разгрузочный день после праздников? Отправляйтесь в ресторан L’Hirondelle, который предлагает здоровые и вкусные блюда.

Готовы к продолжению?

Сделайте перерыв на полдник вашим детям. Подарите им незабываемые моменты благодаря урокам волшебства в Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Известный фокусник Симеон Вольфганг (Simeon Wolfgang) предлагает индивидуальные мастер-классы каждую субботу во второй половине дня. Он обучает искусству фокусов манипуляции за счет ловкости рук, а также всему, что с этим связано: театр, танцы, юмор, костюмы и оборудование…

Наступает закат – самое время для аперитива. Отправляйтесь в лаунж-бар Blue Gin с отапливаемой террасой, откуда открывается великолепный вид на Средиземное море. По вечерам с четверга по субботу заведение также предлагает новое меню из суши, сашими и маки-роллов для любителей японской кухни.

Другое место для ужина – ресторан Blue Bay, который недавно вновь открыл свои двери. Мишленовский шеф-повар Марсель Равен (Marcel Ravin) приглашает вас в гастрономическое путешествие по местной и карибской кухне. Вы сможете насладиться спагетти-карбонара с зеленой папайей или шоколадом с маракуйей в обстановке, переносящей вас в подводный мир.

Разумеется, мы не призываем вас придерживаться этой программы до конца, дабы не испытать кулинарной передозировки… Попробуйте всего по чуть-чуть в течение января и начните новый год с позитивных эмоций!

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