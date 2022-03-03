В этот четверг, 3 марта, знаменитый ресторан возобновляет работу после зимнего перерыва.

Гастрономический праздник! Ресторан Nobu Fairmont Monte-Carlo вновь приветствует своих клиентов, которые с нетерпением ждали возвращения знаменитого японского меню с перуанскими нотками от шефа Жерома Лорвелека (Jerome Lorvellec).

Встреча Азии и Южной Америки в уютной и теплой атмосфере. Здесь можно попробовать татаки из тунца, мисо из черной трески и гратен из королевского краба с соусом халапеньо. Также предлагается широкий выбор суши, маки, нигири и сашими, и все это с панорамным видом на Средиземное море. Помимо ресторанной зоны, здесь есть лаунж-бар, две частные лаунж-зоны и суши-бар.

Практическая информация:

Заведение открыто с четверга по понедельник, с 18:00 до 23:00