Помимо ослепительного ландшафта, великолепия и достопримечательностей, Монако привлекает туристов своим культурным наследием и произведениями искусства. Ознакомьтесь с первой статьей нашей новой серии, посвященной скульптурам в Княжестве.

Монако изобилует многочисленными скульптурами, установленными в различных кварталах: от Монте-Карло до Скалы (Rocher) и Фонвьей. Вот наш топ-3 новых скульптур в Княжестве.

« Et Purus » (2021)

« Et Purus », рядом с Яхт-клубом Монако — © Jérôme Vinette

В декабре 2021 года Князь Альбер II торжественно открыл довольно своеобразную скульптуру на причале Луччиана (Lucciana), в направлении Яхт-клуба Монако. Если отправиться в этот конец порта, вы увидите работу, изображающую руку, покоящуюся на глобусе земного шара, а её указательный палец обращен в небо.

Исторически эта скульптура из бронзы посвящена 90-летнему шведскому профессору Арне Льюнгквисту (Arne Ljungqvist). Бывший чемпион по прыжкам в высоту, он работал во многих спортивных организациях, таких как World Athletics со штаб-квартирой в Монако, или же Всемирное антидопинговое агентство (Agence Mondiale Antidopage).

Эта фигура руки, созданная известным американским скульптором Сассоной Нортон (Sassona Norton), является наградой за участие профессора в борьбе с допингом в спорте. Она получила название «Et Purus», что в переводе с латыни означает «и чистый». Способ напомнить о пагубном влиянии допинга: поднятый вверх палец — это символ победы.

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Бюст Императрицы Евгении 2021

Бюст Императрицы Евгении, супруги Наполеона III, на Скале Монако — © Jérôme Vinette

Прогуливаясь по Садам Скалы (Jardins du Rocher), вы встретите бюст исторического персонажа, крайне почитатемого в Княжестве. Речь идёт об Императрице Евгении де Монтихо (Impératrice Eugénie de Montijo), супруге Наполеона III.

Бюст был торжественно открыт в прошлом году, в честь столетия со дня смерти Императрицы. Евгения изображена в короне с кружевной фатой, с жемчужным колье и подвеской в форме латинского креста. Эта скульптура сопровождается большой мемориальной доской, закреплённой на стене. На ней выгравировано следующее: «В память об Евгении, Императрице всех Французов, друге Монако и Князей, соседке Княжества на её вилле Кирнос в Кап-Мартене».

Окруженное растениями цветов флага Монако, это произведение является копией оригинальной работы французского скульптора Жоржа Дибольта (Georges Diébolt), выполненной в 1860 году. Самое захватывающее в бюсте — это взгляд Евгении, обращенный к Кап-Мартен (Cap-Martin), где по её желанию была построена вилла Кирнос (Cyrnos). Именно там останавливалась Императрица во время посещения Ривьеры или Княжества.

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La Main Divition III « Ludus » (2017)

La Main Divition III, « Ludus » Бернара Беззина, рядом с Оперой Монте-Карло — © Jérôme Vinette

Если вы отправитесь к замечательному зданию Оперы Монте-Карло, на его западной эспланаде вы увидите уникальную скульптуру из бронзы: la Main Divition III « Ludus ». Речь идёт о большой бронзовой фигуре кисти руки, разломленной и треснутой, на кончике указательного пальца которой покоится маленький глобус земного шара. Эта монументальная работа является произведением тулонского художника Бернара Беззина (Bernard Bezzina). Скульптура была торжественно открыта Князем Альбером II в сентябре 2017 года.

Эта работа символизирует соединение силы, представленной кистью руки, и хрупкости, выраженной в трещинах. При взгляде на скульптуру, благодаря оригинальному способу иллюстрации, возникает ощущение, что глобус земного шара неминуемо упадёт и разобъётся.

Эта гигантское произведение наводит зрителей на размышления о будущем, которое нас ожидает. Также, оно призывает к действиям, способным прийти на помощь всё возрастающей непрочности.