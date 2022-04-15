Жорж Фортунье (Georges Fortunier), Элоди Льомер (Élodie Lhomer) и Тьерри Помье (Thierry Pommier) уже несколько лет занимают важные операционные позиции в организации турнира Rolex Monte-Carlo Masters и следят, чтобы он прошел на самом высоком уровне.

Жорж Фортунье, заведующий трибуной «Италия»

Вы сразу узнаете его высокий силуэт на краю трибуны «Италия», в солнцезащитных очках на носу и с рацией в руках. Это Жорж Фортунье, человек, отвечающий за самую большую трибуну на корте Ренье III. Уже четырнадцатый год подряд этот уроженец Сент-Этьена — очевидно болельщик местного футбольного клуба — работает на турнире Rolex Monte-Carlo Masters.

Важно обеспечить прием зрителей в наилучших условиях Жорж Фортунье

«Мы должны позаботиться о том, чтобы публика была принята в самых комфортных условиях», — говорит Жорж, в подчинении которого находится около двадцати пяти человек, от контролеров билетов до стюардов в ложах. «После утренней проверки стенда важно убедиться, что контроль билетов пройдет гладко. Справиться с наплывом людей при каждом переходе сторон нелегко».

Жорж Фортунье живет в Ментоне с момента своего приезда на Лазурный берег. На его трибуне «Италия» побывало впечатляющее количество знаменитостей. Жорж на пенсии, но работа на турнирах Rolex Monte-Carlo Masters приносит ему удовольствие и он не собирается останавливаться. «Этот турнир влюбил меня в теннис!»

Элоди Льомер, сотрудница магазина

По окончании каждого матча на центральном корте дети и их родители устремляются в официальный магазин Rolex Monte-Carlo Masters. Их приветствует Элоди Льомер.

Что продается лучше всего? Кепки! Элоди Льомер

«Что продается больше всего? Кепки!» — говорит она с улыбкой. «А также футболки и большие желтые мячи». Теннисные мячи размером с футбольный мяч, которые позволяют юным болельщикам выходить на улицу и брать автографы, когда игрок выходит с тренировки».

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Элоди Льомер работает в магазине с этого года. В предыдущие годы она была контролером билетов под руководством того самого Жоржа Фортунье. «Здесь совсем другая атмосфера», — признается уроженка Лилля, которая живет в Ментоне уже шесть лет и работает хостес на матчах Roca Team. «Я немного скучаю по работе в поле, но люди в магазине классные».

Тьерри Помье занимается набором мальчиков и девочек, подающих мячи

Он даже не помнит точно сколько времени он этим занимается. «Двадцать шесть лет, если я не ошибаюсь», — говорит он. «Да, именно так. Я работал еще на первом турнире в 1996 году». Тьерри Помье, теннисный инструктор в Теннисном клубе Nice Giordan, уже почти три десятилетия руководит болбоями на турнире в Монако. Возможность, которой он воспользовался благодаря одной встрече.

В этом году их семьдесят восемь. У нас хорошая группа, как и на каждом турнире Тьерри Помье

«Эрик Сегль (ныне директор Monte Carlo Country Club) спросил меня в лифте, хочу ли я стать частью команды болбоев. Я сказал ему, что подумаю об этом. Он попросил меня, чтобы я ему ответил, когда мы спустимся на первый этаж. Я согласился». Так его приключение началось в 1996 году. С того дня Тьерри Помье не пропустил ни одного турнира.

Получив должность менеджера в 2008 году, этот фанат Роджера Федерера обучал и тренировал сотни мальчиков и девочек из разных слоев общества для работы на корте. «В этом году их семьдесят восемь. У нас хорошая группа, как и на каждом турнире». Некоторые из этих юных любителей тенниса отправятся работать в мае этого года на «Ролан Гаррос».