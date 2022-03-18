На традиционном обеде для прессы в Париже, директор турнира Желько Франулович огласил список из 45 игроков, которые автоматически попали в финальную стадию турнира.

Публика не могла и мечтать о лучшем шоу. За несколько недель до начала Rolex Monte-Carlo Masters (9-17 апреля) стали известны имена игроков, которые примут участие в турнире. И состав 2022 года выглядит, мягко говоря, великолепно.

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Наряду с первым номером мирового рейтинга Даниилом Медведевым, победителем последнего US Open, все десять лучших теннисистов примут участие в знаменитом турнире в Монако в этом году. И хотя участие Новака Джоковича долгое время оставалось под вопросом из-за его вакцинального статуса, серб в итоге примет участие в Monte-Carlo Rolex Masters 2022.

Джокович, Надаль, Циципас, Медведев… состав мечты

К ним присоединится и Рафаэль Надаль, одиннадцатикратный победитель турнира и недавний победитель Australian Open. Испанец, который находится на подъеме с начала сезона, будет главным фаворитом турнира. Защищающий свой титул чемпион Стефанос Циципас и Александр Зверев, олимпийский чемпион и резидент Монако, также примут участие в соревновании.

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К этому списку из 45 участников добавятся еще семь теннисистов через квалификационный турнир и четыре wild card. В турнире примут участие в общей сложности 56 игроков. Желько Франулович также объявил первые wild card. Среди них — трехкратный победитель турниров Большого шлема Стэн Вавринка, выигравший первый в своей карьере Masters 1000 в Монако в 2014 году, а также Жо-Вильфрид Тсонга, легенда французского тенниса и полуфиналист турнира в Княжестве в 2016 году.

В парном разряде организаторы решили пригласить Уго Ниса и Ромена Арнеодо, членов команды Монако Кубка Дэвиса и полуфиналистов турнира в 2017 году.