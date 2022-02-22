С 9 по 17 апреля в Монако пройдет Monte-Carlo Rolex Masters – профессиональный престижный турнир по теннису, проводимый на открытых грунтовых кортах.

В программе: звезды большого тенниса

Хотя окончательный список участников Monte-Carlo Rolex Masters 2022 станет известен только 14 марта, уже сейчас можно с уверенностью назвать несколько именитых теннисистов, которые примут участие в турнире. Недавний победитель Открытого чемпионата США по теннису, а также рекордный победитель турниров Большого шлема (21) Рафаэль Надаль (Rafael Nadal) явно будет претендовать на звание чемпиона в Княжестве в двенадцатый раз. Последний раз он выигрывал Monte-Carlo Rolex Masters в 2018 году. В турнире также примут участие такие мастера большого тенниса, как Стефанос Циципас (Stefanos Tsitsipas), Даниил Медведев и Александр Зверев.

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Участие мирового чемпиона и жителя Монако Новака Джоковича (Novak Djokovic) все еще остается под вопросом. Как сообщил организатор Monte-Carlo Rolex Masters 2022 Желько Франулович (Zeljko Franulovic), «к участию в турнире допускаются только те, кто прошел полный курс вакцинации». В свою очередь легендарный теннисист сербского происхождения выразил свое намерение не прививаться. Поэтому, несмотря на то, что на следующей неделе он примет участие в Теннисном чемпионате Дубая 2022, его присутствие на Monte-Carlo Rolex Masters 2022 представляется маловероятным.

Турнир вновь открыт для посетителей

В этом году турнир вновь открывает свои двери для широкой публики. Как сообщил Желько Франулович, «не исключено, что санитарные меры будет менее радикальными, возможно даже не потребуется наличие вакцинального пропуска». После того, как турнир был отменен в 2020 году и был закрыт для публики в 2021, чемпионат 2022 года снова будет открыт для всех желающих. Также будет предусмотрена развлекательная программа.

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На радость широкой публике 9 апреля, в день начала чемпионата, на площади Казино будет организована выставка мини-тенниса. На этом небольшом мероприятии будут присутствовать два лучших игрока турнира. В воскресенье 10 и пятницу 15 апреля также пройдут традиционные «Детский день» (Kids Day) и «Большая ночь тенниса» (Grande Nuit de Tennis).

Спешите забронировать последние места!

Несмотря на то, что вы все еще можете приобрести места на знаменитый теннисный турнир в Монако, билеты на Княжеский корт (le Court des Princes) были распроданы практически мгновенно, начиная с розыгрыша четвертьфинала. Но вы еще можете купить билеты на 1/8 финала и на открытие турнира в выходные 9 и 10 апреля, а также на начало недели. Спешите забронировать последние билеты на сайте турнира!

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