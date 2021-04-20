











Теннисный турнир Rolex Monte-Carlo Masters в минувшее воскресенье в Княжестве завершился победой грека Стефаноса Циципаса (Stefanos Tsitsipas). Это был по-своему особенный турнир: пустые трибуны, неожиданные поражения Рафаэля Надаля и Новака Джоковича и рождение новых звезд мирового тенниса. Предлагаем нашим читателям три самых ярких момента прошедшего турнира.

Первая победа Циципаса на «Мастерс-1000»

Циципас очень долго ждал этой победы на «Мастерс-1000». В Монако, всего в нескольких километрах от Академии Муратоглу (Mouratoglou Academy), его круглогодичной тренировочной базы, грек одолел в финале Андрея Рублева (6-3, 6-3) на своем любимом покрытии и взял свой первый титул в данной категории. « Это была лучшая неделя в моей жизни», — сказал он после победы. Победитель «Мастерс» 2019 года, пятая ракетка мира до этого дважды терпел неудачу в финале «Мастерс-1000» (Торонто — 2018, Мадрид — 2019).

>> СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: ВИДЕО. Люка Катарина: восходящая звезда тенниса Монако

Но в этот раз, 22-летний Стефанос взял свое на любимом монакском грунте, выбив Надаля и Джоковича, и завоевал, на данный момент, главный титул в своей многообещающей карьере. Возможно, этот трофей послужит стимулом для завоевания греком теннисного «Олимпа» — увидим уже через несколько недель на турнире «Роллан-Гаррос». Главная интрига — получится ли у Стефаноса там одержать вверх над «королем Надалем».

Сбой у дуэта Джокович-Надаль

Все ставили на финал между первой ракеткой мира, победителем Australian Open 2021 и лучшим игроком на грунтовых кортах в истории тенниса, который 11 раз побеждал в Княжестве. В итоге, ни Новак Джокович, ни Рафаэль Надаль не вышли в финал турнира: оба приехали в Монако после долгого игрового перерыва, который наступил после завершения Australian Open. В то время как, например, Андрей Рублев только закончил играть в Майами, где он дошел до полуфинала турнира. Очевидно, что Джоковичу и Надалю не хватило соревновательного ритма.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выдающиеся игроки «Монте-Карло Ролекс Мастерс»

Джоковича было просто не узнать в матче против Дэна Эванса в 1/8 финала. Как он признался потом на пресс-конференции, он пережил настоящий кошмар на центральном корте Monte-Carlo Country Club. «По правде говоря, это был один из худших матчей, худшее выступление, которое я помню за последние несколько лет». Что касается Надаля, то он, после быстрой победы над Федерико Дельбонисом (6-1, 6-2) и разгрома Григора Димитрова (6-1, 6-1), пал против Андрея Рублева в четвертьфинале (6-2, 4-6, 6-2). С учетом раскладов в Монако, грядущий турнир «Роллан-Гаррос» выглядит еще более непредсказуемым чем обычно.

Взлет Андрея Рублева

Рублев очень стремительно поднялся в рейтинге за последние несколько недель. В свои 23 года, седьмая ракетка мира едва не одержал свою первую победу на «Мастерс-1000» в Монако, только недавно выйдя в четвертьфинала Australian Open. Однако, именно победа над Рафаэлем Надалем, привлекла особое внимание к россиянину. Будучи известным, благодаря своей сверхсильной подаче, Андрей Рублев провел феноменальную неделю в Княжестве, несмотря на поражение в финале от Циципаса.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Даниил Медведев, русский Царь мирового тенниса

Последние успехи уроженца Москвы, делают его серьезным претендентом на победу на ближайших соревнованиях, например на турнире «Роллан-Гаррос», который пройдет в конце мая. С Даниилом Медведевым (2-ой в рейтинге ATP), Кареном Хачановым (23-ий) и Асланом Карацевым (28-ой), российский теннис может рассчитывать на большие успехи (возможно на самые большие в своей истории) в ближайшие годы.